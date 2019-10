Roban una pistola que perteneció a Elvis Presley

Un fan de Elvis o un pequeño delincuente robó una pistola que perteneció al "Rey del Rock" de un expositor del museo "Elvis after Dark" en Memphis, Tennessee, en plena conmemoración del 30 aniversario de la muerte del artista, informó hoy una fuente oficial.



Según reportó hoy la policía local, la pistola, una Smith& Wesson 9 milímetros de color negro y valorada en 30 mil dólares, fue recuperada ayer después de que un empleado la hallara en unos sanitarios químicos portátiles instalados en la parte exterior del museo, en previsión de la avalancha de turistas.



Una cámara de vigilancia captó la imagen de cómo un hombre desconocido, que escondía su rostro detrás de unas novedosas gafas de sol, sacaba la pistola del expositor acristalado en torno a la medianoche del martes de la semana pasada.



El robo no fue detectado por los vigilantes del museo hasta el pasado viernes, fecha en la que se iniciaron las investigaciones por parte de la policía local. Fue grande la sorpresa de los agentes de seguridad cuando el lunes un trabajador del museo, Travis Brooks, les entregó la pistola robada, en buen estado y reluciente.



Brooks encontró el arma cuando limpiaba los baños portátiles. Primero pensó que era una pistola de juguete. La limpió y la guardó hasta que vio en el telediario las noticias sobre el robo de la pistola de Elvis. Fue entonces cuando llamó a la policía.



Después de un exhaustivo análisis del arma, los expertos determinaron que efectivamente era la pistola robada, que se encuentra ahora en una sala especial que contiene pruebas de delitos.



La policía aún no ha encontrado al delincuente, del que creen que le entró miedo y no se atrevió a sacar la pistola del recinto, según publica hoy el periódico Commercial Appeal de Memphis. Elvis fue un gran aficionado a las armas e incluso construyó una galería de tiro detrás de su casa.



El "Rey del Rock" murió o "desapareció", según los que se niegan a admitir esta posibilidad, el 16 de agosto de 1977 en Graceland.