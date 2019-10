Marilyn Manson actuará de nuevo en México

El rockero estadounidense Marilyn Manson actuará los días 18 y 19 de septiembre en la capital mexicana para presentar su último disco, "Eat me, drink me", informó hoy la promotora.



El rockero ofrecerá su espectáculo, de corte más íntimo que en otras ocasiones, en el salón Vive Cuervo, con capacidad para unas 3 mil 500 personas. Las entradas para las dos actuaciones del intérprete de "The Beautiful People" se pondrán a la venta el 24 de este mes.



"Eat me, drink me", el último álbum de Manson, cuyo verdadero nombre es Brian Hugh Warner, nació luego de una etapa complicada de su vida que acabó con su divorcio de la bailarina Dita von Teese.



La de este año será la cuarta ocasión en la que Manson visita México para actuar. "El Reverendo del Rock", como se conoce al maquillado rockero, congregó a 17 mil 500 seguidores durante su última actuación en el país, que tuvo lugar en 2005 en el Palacio de los Deportes capitalino.



Anteriormente, la estrella del rock había actuado en 2003 y a finales de la década de los 90 causando controversia entre los grupos conservadores del país por los contenidos de sus canciones y su espectáculo.