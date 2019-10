Eva Mendes en el reparto de “The Spirit”

Eva Mendes se suma hoy al reparto de bellezas que figuran en "The Spirit", adaptación del popular cómic de Will Eisner que el también dibujante y ahora director de cine Frank Miller llevará a la pantalla.



Según confirma hoy la revista "Variety", la intérprete de familia cubana acompañará a Scarlett Johansson como las "femme fatale" de este cómic.



"The Spirit" es una de las obras claves de la historieta. Transcurre en los años 40 en Estados Unidos y se centra en la historia del policía Denny Colt, al que todos dan por muerto, situación que el aprovecha para luchar contra el mal sin ser visto.



Gabriel Macht se encargará del papel protagonista y Sammuel L. Jackson también forma parte del reparto. El rodaje comenzará el próximo octubre en Nuevo México con guión de Miller y el estreno tendrá lugar en 2009.



El autor en papel de cómics como "Elektra", "300" o "Batman: Dark Night", ahora llevados a la pantalla, se pasó al campo de la dirección cinematográfica de la mano de Robert Rodríguez con la adaptación de su propio cómic, "Sin City", que codirigió con el realizador hispano.



Uno de los últimos trabajos de Mendes, que está entre las actrices más buscadas del momento, la devolvió al campo de la historieta al protagonizar junto a Nicolas Cage la película "Ghost Rider".