Al ritmo de Kumbia All Starz

Alegres, carismáticos y muy accesibles se presentaron los chicos de Kumbia All Starz, quienes ayer brindaron un concierto con sus mejores temas sazonados por su pegajoso ritmo que les caracteriza.



Horas antes de su presentación, en conferencia de prensa hablaron sobre su visita a Nicaragua. Los integrantes de la agrupación latina proveniente de Texas expresaron estar contentos por su visita a Nicaragua y aseguraron que uno de los motivos, aparte de celebrar el aniversario del Gallo más Gallo --empresa patrocinadora de su concierto--, era visitar el Hospital Infantil “La Mascota” para llevar alegría a los niños con cáncer.



Durante la conferencia los chicos animaron a los presentes al cantar parte de “Chiquilla”, primer corte promocional del disco “Antes Kumbia Kings… ahora Kumbia All Starz”, además otorgaron parte de su tiempo para fotografiarse junto a sus fans y firmar algunos autógrafos.



El concierto

Los nubarrones amenazantes de la tarde finalmente no detuvieron el concierto de la noche, el cual inició con la agrupación Macolla que no escatimó géneros, desde el reggaeton, hasta cumbia, merengue, palo de mayo y rock, cantando durante una hora y media e interactuando con el público.



A las diez y media de la noche al fin entró Kumbia All Starz. Todos en shorts, sudaderas y zapatos deportivos. Después de saludar al público entonaron la primera canción “Súbete la falda”.



El público coreo y bailó, mientras en el escenario los intérpretes también movían las caderas al ritmo de su pegajosa canción “Sabés a chocolate”, el segundo tema que interpretaron, entre tantos otros que les han hecho famosos.



Según los promotores de Premier, al concierto asistieron aproximadamente nueve mil 500 personas.