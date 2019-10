Recordamos al charro mexicano Pedro Infante

Periodista - Actor

Este 15 de abril cumple 51 años de fallecido en accidente aéreo el popular actor mexicano Pedro Infante, quien sigue siendo el más recordado por sus admiradores.



Flores y canciones frente a su tumba

Como todos los años, el 15 de abril, cientos de personas de todas la clases sociales se reúnen ante la tumba del inolvidable Pedro, para depositar flores, veladoras, entonar las populares canciones que hizo famosas el charro inmortal; todo esto en el Panteón Jardín ubicado al sureste de la capital mexicana.



Pedro Infante vino a Nicaragua acompañado del Mariachi de Tecalitlán Jalisco el martes 28 de diciembre de 1954. Se hospedaron en el Hotel Lido Palace ubicado al costado oeste del Palacio del Ayuntamiento (de la vieja Managua), y esa misma noche debutó en el Teatro Margot (aún en pie).



Hugo Hernández Oviedo, recopilador de datos biográficos y actor nicaragüense (colaborador de esta nota), recuerda que conoció a Pedro Infante en el Teatro Almeda, de la Calle Colón, vivencia que fue publicada en la revista mexicana TV & Novelas, en su edición número 26 del 8 de octubre de 1980.



En el artículo dedicado a Pedro Infante, relatan cómo Hernández Oviedo lo conoció. La letra dice: “…le conocí un primero de enero de 1955, se presentaba en el Teatro Almeda, en Managua. Su actuación fue magnifica, pero me impresionó su último número cuando cantaba “Tú sólo tú” como un borracho… ¡Soberbia presentación! Ni corto ni perezoso me dirigí a su camerino. Las piernas me temblaban por los nervios, pues era la primera vez que me enfrentaría a mi ídolo”, remembró.



“Uno de los mariachis le dijo: ‘Aquí te buscan Pedro…’”. Al instante salió. ¿Qué quiere muchacho?, preguntó Infante. “Un autógrafo y una foto suya”, contesté temeroso. “Fotos no tengo ‘mijo’, pero…”, contestó. En ese momento llamó a Lino Briceño, uno de los mariachis y le indicó: “Encárgate de que mañana cuando este muchacho llegue a Lido Palace, le den una fotografía y lo pasen a mi habitación…”.



“Al siguiente día me fui temprano al hotel. Afuera había una muchedumbre y policías por decenas. Por fortuna Lino me vio y me acompañó al cuarto número 19. No sé cómo las personas se colaban y llenaban los pasillos. Al salir Pedro, con su fuerte voz dijo que nos formáramos, y todos corrieron a hacer fila quedándome yo de último. La razón no la sé, pero se dirigió a mí diciendo que yo siempre me portaba bien y merecía ser el primero en recibir la foto. Desde entonces soy ‘infatista’ de hueso colorado y vengo (a México) cada 15 de abril o 29 de junio, día de San Pedro, desde mi amada Managua”, relata Oviedo.



Su nacimiento

Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917, en Mazatlán Sinaloa; hijo de don Delfino Infante y doña Refugio Cruz de Infante. A 51 años de su muerte, crece más la leyenda de ese notable artista que se adentró en los corazones del público con su sencillez, simpatía, talento artístico, y sobre todo su humildad.



Sus amores

Pedro cantaba en la radioemisora local de Culiacán en 1973, cuando conoce a María Luisa León, de quien se enamora. Se trasladan juntos a la capital de México en 1939. Se unen en matrimonio en la Catedral. Ellos no procrearon hijos. Se asegura que María Luisa fue quien le acompañó y le impulsó en el camino lleno de obstáculos rumbo a la cima del éxito.



El artista también vivió sonados romances con la bailarina Lupita Torrentera, con quien procreó tres hijos. Seguido se involucró con la actriz y cantante Irma Dorantes, de cuya unión nació una niña.



Su música

El charro mexicano logró grabar 161 discos que contienen 322 canciones. El año pasado encontraron en archivos discográficos cinco canciones inéditas. En su haber musical hay desde boleros, rancheras, corridos, canciones infantiles, cha cha cha y valses.



Sus películas

En 1942, Pedro Infante incursiona en el cine con su primera película: “La feria de las flores”, siguiéndole una enorme cantidad de cintas donde alternó con actores y bellas actrices.



El fatal accidente

El Lunes Santo del 15 de abril de 1957, en Mérida, Yucatán, México, a las 07:45 de la mañana cuando apenas tomaba altura el tretamotor XA-KUM de la empresa de “Transportes Aéreos Mexicanos”, TAMSA se desplomó y se estrelló en el patio trasero de una casa. La joven Ruth Rosel y el niño Isidro Balatasar, quienes lavaban ropa, murieron calcinados cuando las llamas los envolvió. También mueren junto a Pedro, el capitán Víctor Manuel Vidal y el mecánico de la aeronave Marciano Bautista.



Popularidad de cincuenta años

Han transcurrido 51 años de su muerte, y a esa distancia se ha hecho imposible encontrar un artista que reúna las cualidades que llevaron al estrellato y a la cima del éxito a Pedro Infante.



El recuerdo, la idolatría que le han profesado a este incomparable actor y cantante, es un fenómeno del cariño de sus admiradores que se niegan a despojarse de la imagen simpática de Infante, quien supo adentrarse en los corazones del público latinoamericanos.