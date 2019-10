Se despide de Latinoamérica

El legendario músico británico Rod Stewart, entusiasmó a unos 60 mil argentinos con dos presentaciones donde recorrió cuatro décadas de sus grandes éxitos. Los conciertos fueron su despedida en la última escala latinoamericana de su gira mundial, después de visitar pasar por México, Chile y Brasil.



En cada una de sus dos presentaciones en la capital argentina, el músico cantó durante dos horas un promedio de 23 temas, de sus más famosos, entre baladas, temas disco, roqueros y pop. Las presentaciones forman parte de la gira “Rod Stewart rocks his Greatest Hits” (rocanrolea sus grandes éxitos) que inició en 2007.



Con su “imbatible cabalgata de éxitos” de su larga trayectoria, el veterano roquero de 63 años no defraudó a nadie, tituló el diario Clarín, el de mayor circulación, para definir los conciertos en el Estadio de Vélez Sarsfield.



“Vamos a escuchar todo lo que ustedes quieren escuchar y más”, dijo y así lo cumplió, al punto que repitió su exitoso “Da ya think I’m sexy” en el bis.



Stewart, uno de los más exitosos cantantes de rock and roll, hizo bailar y gozar a sus seguidores que colmaron el Estadio de Vélez, en particular durante la segunda noche con boletos agotados.



Finalizando el concierto, desde el público le arrojaron una bandera verde y blanca del Celtic, el club escocés del que es fervoroso hincha. Stewart les respondió pateando hacia el campo una veintena de pelotas de fútbol con los mismos colores.



Es la cuarta vez que Rod Stewart se presenta en Argentina. El primer concierto que iba a realizar, durante el Mundial de fútbol de 1978, se canceló porque fue asaltado en un restaurante. Luego regresó en 1989, cuando además de sus actuaciones en el Estadio Monumental, dio un concierto en Mar del Plata (al Sur) para presentar “Storyteller”.



Luego de sus conciertos en Argentina, donde llegó proveniente de Chile, el músico británico seguirá su gira por Estados Unidos.