Francia: No a la anorexia

Los profesionales de la moda, la publicidad y los medios de comunicación, se comprometieron el miércoles en Francia a no aceptar la difusión de imágenes de modelos excesivamente delgadas, en el marco de una nueva “Carta contra la anorexia” y lucha contra esa enfermedad.



Hasta ahora, España es el único país que ha establecido iniciativas obligatorias en la lucha contra la anorexia en las pasarelas.



Aunque no prevé medidas obligatorias, la “Carta de Compromiso Voluntario sobre la Imagen del Cuerpo y contra la Anorexia”, fue elaborada durante un año en París, una de las capitales mundiales de la moda, tras la polémica internacional sobre la excesiva delgadez que se ve en las pasarelas.



La Carta, preparada bajo los auspicios del Ministerio Francés de Sanidad, fue firmada el miércoles pasado por la titular de esa cartera, Roselyne Bachelot, y los responsables de la Oficina de Control de la Publicidad, la Federación Francesa del Prêt-à-porter Femenino, el Sindicato de Agencias de Modelos y la Unión Nacional de Agencias de Modelos.



Los firmantes se comprometieron “a no aceptar la difusión de imágenes de personas, sobre todo si son jóvenes, que puedan contribuir a promocionar un modelo de delgadez extrema”.



También acordaron “sensibilizar al público sobre la aceptación de la diversidad corporal”.



Contra arquetipos estéticos

La excesiva delgadez de las modelos es objeto de una polémica internacional desde finales de 2006, cuando dos jóvenes maniquíes murieron a tres meses de diferencia porque casi no comían para mantenerse delgadas.



“Nos comprometemos a promocionar en nuestras actividades una diversidad en la representación del cuerpo, evitando todo estereotipo que pueda favorecer la constitución de arquetipos estéticos potencialmente peligrosos para las poblaciones más débiles”, señaló por su parte la Carta francesa.



“En el campo de la moda y la creación, se desarrollará una campaña de sensibilización e información en colaboración con los servicios médicos, sobre los peligros relacionados con la delgadez extrema”, añadió el texto.



Los firmantes pretenden así proseguir “la acción iniciada desde hace ya varios años sobre el seguimiento médico de las modelos”.



La Carta también prevé “informar mejor al público” para evitar “cualquier promoción de la delgadez” que pueda incitar a la anorexia, una enfermedad que afecta en Francia a 40 mil personas aproximadamente.



De esta forma, los profesionales de la moda de Francia se han sumado a los de Italia, Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes han adoptado medidas autorreguladoras contra la excesiva delgadez de las modelos.