Tego habló directo y en español

Tego Calderón ha revelado en varias ocasiones su orgullo por ser latino, y por mostrar su arte urbano en lengua castellana. Recientemente reafirmó esa postura, además de señalar que no planea hacer el famoso “crossover” al mercado anglosajón, ni ahora ni nunca. Tego dijo que está satisfecho de los logros que ha tenido en el mercado hispano, y de seguir defendiendo la música latina.



Grandeza hispana

“Nosotros somos grandes en español, tenemos que sentirnos grandes en nuestro idioma”, expresó Calderón durante una mesa redonda de artistas, ejecutivos de disqueras y promotores, donde se habló de la posibilidad de algunos cantantes de habla hispana que puedan entrar al mercado anglo.



El mismo intérprete recalcó que con sus logros en la música hispana ha vivido satisfecho, y por lo tanto no está interesado en cambiar esa metodología de vida.



“Me siento súper complacido de lo que he logrado en español...quiero ser leal a los latinos”, insistió el intérprete de música urbana en un escenario que compartió con Kat de Luna, el grupo D.E.Y y el productor Sergio George, entre otros.



Esta posición de Tego a no cantar en inglés contrastó con la defendida por Kat de Luna, quien aseguró que “es posible tener un artista latino que haga música en inglés y en español”, destacando ejemplos como Jennifer López, Shakira, Ricky Martin y Enrique Iglesias.



El “Abayarde”, como se le conoce a Calderón, consideró que: “No a todos (los artistas) les funciona el crossover”, y señaló que a Kat de Luna, por ejemplo, “le funciona porque tiene un talento diferente”,

finalizó.



Fuente: univisión.com