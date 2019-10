Jennifer López está entre las mejores vestidas

Las actrices Jennifer López, Penélope Cruz y Eva Longoria figuran hoy en la lista de las mejores vestidas de Hollywood en opinión de la revista People que coloca a Janet Jackson entre las que peor se visten.



En su número especial dedicado a los "mejores y peores" vestidos del año que sale a la venta el viernes, el semanario subraya el estilo de estas tres actrices a la hora de saber vestir dentro y fuera de la alfombra roja.



A ellas, a la hora de recibir este honor, las acompañan otras bellezas como las actrices Katie Holmes, Cameron Díaz, Jessica Biel, Drew Barrymore y Reese Witherspoon o las cantantes Beyoncé Knowles y Gwen Stefani.



La revista no se olvida de los hombres que ya sea en camiseta o en esmoquin siempre dejan su estilo delante de las cámaras.



Algunos de los elegidos son la superestrella del fútbol David Beckham, los actores George Clooney, Brad Pitt y Johnny Depp a los que este año se les une el candidato al Óscar Terrence Howard, conocido por sus siempre habituales trajes en tonos metálicos sobre los que resalta su corbata.



Pitt, Stefani y Longoria hacen doblete porque además de ser elegantes por si solos también lo son cuando van en pareja.



Junto a Angelina Jolie, Pitt es aún más elegante, comenta la revista que incluye en la categoría del mejor vestir a dúo a los recién casados Longoria y Tony Parker, a Stefani con su marido Gavin Rossdale o a Halle Berry y a su novio además del padre de su futuro hijo el modelo Gabriel Aubry.



No todo es bueno en esta lista y sin querer entrar en los ataques personales, People también resalta esos modelitos a recordar no tanto por su estilo sino por su falta de acierto.



Entre los "peores modelos en la alfombra roja" que selecciona esta última edición de People están los lucidos por Kirsten Dunst y por Janet Jackson.