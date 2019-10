Juan Gabriel regresa con nuevos discos

JuanGabriel se prepara para volver en grande.



El divo de Juárez acaba de firmar un contrato con la empresa Universal Music Latino y ya trabaja en la preproducción de dos discos que pondrían fin a un silencio de cinco años.



El contrato _por cinco años o 10 discos_ se negoció a principios de mes cuando el cantautor se reunió con varios ejecutivos del sello disquero en Cancún.



''Me decidí por Universal porque fue la que más me buscó, la que más me insistió, la que más me valoró, por medio del señor Jesús López (presidente de Universal Music Latino, con base en Miami)'', dijo en entrevista con el diario Reforma.



Además fue ''la que más me pagó'', aunque no reveló el monto.



El primer material, que saldría este mismo año, sería un álbum de baladas al que seguiría otro de rancheras. Luego espera hacer un álbum de duetos y más tarde incursionaría en géneros como la salsa y la música regional mexicana.



También contó que prevé regresar al Palacio de Bellas Artes, donde ya hizo un concierto en 1994 con mariachi incluido, que para entonces ningún otro artista había logrado negociar en ese recinto. El álbum, grabado durante ese recital, vendió más de un millón de copias.



El plan es hacer un nuevo concierto allí del que también grabaría un CD y un DVD. No descartó además hacer una temporada en el Auditorio Nacional.



El contrato viene con un bono extra: la libertad de manejar su catálogo de música que antes estaba en manos del sello BMG y que ahora ''por fin es mío y solamente mío''.



En la década pasada JuanGabriel demandó a BMG argumentando que no le estaba pagando bien sus regalías.



''Yo ya no quería entregar más canciones a la editora, ya que me parecía injusto un contrato en donde daba el control de mis canciones de por vida'', explicó.



Su último material bajo BMG fue ''Inocente de ti'' (2003), producido por Gustavo Farías, que con temas como ''Yo te recuerdo'', ''Amándote'', ''Amor profundo'' y ''Luna llena'' ha sido para él una de las más bellas en su historia musical.



Mientras se resolvía el pleito JuanGabriel grabó un disco más para BMG, con temas inéditos, con el que concluyó su contrato en 2004. Pero la compañía decidió no sacarlo a la venta.



No especificó si será ese mismo material el que saldría a la venta este año con Universal.



JuanGabriel ha sido nominado 11 veces al premio Grammy y ha recibido distinciones como el premio Billboard, el ASCAP y Lo Nuestro, entre otras, además de varios discos de platino y oro y una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.



En el 2006 recibió el Laurel de Oro y la Excelencia Universal que otorga el rey Juan Carlos de España.



Un sinnúmero de intérpretes han grabado sus temas.