Piden prohibir capítulo de "Los Simpson" en Argentina

Un ex diputado peronista pidió que se prohiba la difusión por la televisión local de un capítulo de la serie estadounidense ''Los Simpson'', debido a que en ella se calificó al difunto ex presidente Juan D. Perón de ''dictador militar'' y autor de la ''desaparición'' de personas, informó la agencia gubernamental Télam, hoy.



Lorenzo Pepe, ex diputado y dirigente sindical, se dirigió al Comité Federal de Radiodifusión y Televisión (COMFER), pidiendo que se prohiba la difusión de un capítulo de la serie, supuestamente lesivo para la memoria de Perón (1895-1974), fundador del movimiento político actualmente en el poder.



En ese capítulo, en un diálogo de Homero Simpson con sus amigos Carl y Lenny, este último comenta: ''realmente me gustaría una dictadura militar como la de Juan Perón. Cuando él te desaparecía, ¡tu te mantenías desaparecido!''.



En su reclamo, según Télam y diarios locales, Pepe dice que ''fueron muchos años sufriendo el exilio. Le pido públicamente al COMFER que arbitre las medidas para evitar que se siga envenenando a esta sociedad''.



Perón fue elegido Presidente de la Argentina en tres oportunidades (1946, 1951 y 1973) siempre en comicios libres. En 1955 fue derrocado por un golpe militar, por lo que vivió exiliado durante 17 años.



Aunque sus dos primeros gobiernos fueron calificados de autoritarios, a causa de restricciones a las libertades públicas, en ninguno de ellos se produjeron ''desapariciones'', como se denominó posteriormente al procedimiento instaurado por la dictadura militar en 1976 para ejecutar clandestinamente a sus adversarios políticos.



La AP trató infructuosamente de comunicarse con Pepe.