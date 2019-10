Ordenan que Britney Spears se someta a prueba de drogas

Las autoridades judiciales ordenaron que la cantante Britney Spears se someta a pruebas de drogas y contrate a un asesor familiar para que le ayude a criar sus hijos, reveló hoy en internet el portal TMZ.com que informa sobre celebridades.



El comisario de la Corte Superior de Los Ángeles (California), Scott Gordon, dijo que Spears, de 25 años, debe someterse a esas pruebas dos veces a la semana en días y horas designados de forma aleatoria.



Spears deberá reunirse con un consejero familiar al menos una vez a la semana y tendrá que someterse a instrucción sobre crianza de niños al menos ocho horas a la semana, agregó el comisario.



TMZ. com indicó que la decisión fue tomada después de una audiencia a la que se presentaron Spears y su ex esposo Kevin Federline para resolver la custodia de los dos hijos de ambos, Sean Preston, de dos años, y Jayden James, de un año.



"En base a las pruebas presentadas, el tribunal dictamina que existe un uso habitual, frecuente y continuo de sustancias controladas y alcohol por parte de la peticionaria", señaló el comisario.



También ordenó que la cantante y su ex esposo se sometan a un programa que les ayude a criar a sus hijos "sin conflicto" y que deben abstenerse de formular comentarios ofensivos.



Además, señaló que ambos deben abstenerse de castigar físicamente a los niños e impedir que otra persona lo haga, según TMZ.com.



El anuncio se dio a conocer después de que la empresa de representación de la cantante, The Firm, decidiese rescindir hoy el contrato que mantenía con la artista, lo que supone un problema más en la agitada vida de la intérprete en el último año.



Por si su criticada actuación en la entrega reciente de los premios a los mejores vídeos de la cadena MTV no fuera suficiente, ahora sus representantes la dejan, ya que las "actuales circunstancias", señalan, les ha "impedido" llevar a cabo su trabajo "con propiedad".



En un comunicado que publica hoy la prensa estadounidense, The Firm señala: "Nos apena confirmar los rumores de que hemos rescindido nuestro contrato y relación profesional con Britney Spears".



"Creemos que Spears tiene un talento enorme y un rico historial, pero las actuales circunstancias nos han impedido llevar a cabo nuestro trabajo con propiedad. Deseamos a Britney lo mejor", indica la nota.



La noticia del abandono de The Firm coincide también con la marcha el martes de su abogada Laura Wasser.



La abogada había sido hasta el momento la encargada de ayudar a Spears en la lucha judicial que mantiene con Federline por la custodia de los dos niños.



Desde su regreso a su carrera profesional a comienzos de año, la cantante ha sufrido una serie de reveses y problemas personales que, entre otros, la han llevado a un centro de rehabilitación.