Film de Marilyn Monroe practicando sexo oral vendido por U$ 1,5 millón

Un film que muestra a la actriz norteamericana Marilyn Moroe practicando sexo oral fue vendido a un empresario por 1,5 millón de dólares, indicó este lunes el diario New York Post.



Una copia de la película muda de 16 mm en blanco y negro de unos 15 minutos de duración, filmada al parecer en los años 50 y muestra una felación de la actriz que se suicidó en 1962 a un hombre cuyo rostro nunca se ve.



Según el New York Post, en los años 60 el entonces director del FBI J. Edgar Hoover buscó sin éxito demostrar que el hombre no identificado era John F. Kennedy, su enemigo político.



La copia de la película cuyo original todavía posee el FBI fue adquirida por un empresario que prefirió mantener el anonimato.



La venta se realizó a través de un intermediario, Keya Morgan, que afirmó al New York Post haberse enterado de su existencia porque preparaba un documental sobre la actriz de Hollywood.