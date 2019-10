Chat fuera de Windows Messenger

La red social que se ha convertido en el refugio de los ociosos, según varios artículos de internet, ahora tiene una nueva aplicación. Se trata del servicio de mensajería instantánea como Windows Messenger y Google Talk.



Esto se debe a que Facebook desea mejorar entre los usuarios de esta red. Asimismo expresó Josh Wisemen en el blog de la página de Internet, que este servicio permitirá a los usuarios la comunicación en tiempo real.



“The Wall, o el muro en su versión en español, al igual que el buzón o Inbox, fueron las primeras formas de comunicación entre los usuarios. Pero cuando se necesita mayor inmediatez, estos servicios no son suficientes. Facebook Chat, pretende llenar esa necesidad”, manifestó Wisemen en su post.





El nuevo servicio

Facebook mostrará a los usuarios quiénes de sus amigos están en línea en un determinado momento, y de esta forma no tendrán que crear o mantener una lista de amigos por separado.



El Chat funcionará directamente en el navegador, así que no hay complicaciones para su uso, ni se necesitará la instalación de una aplicación.



“Esperemos que Facebook Chat facilite la tarea de conectarse instantáneamente”, anuncian en la nota de prensa publicada en el sitio oficial de la red social.



Por ahora, sólo se podrá chatear de uno a uno, aunque no existe límite para el número de ventanas abiertas. Las conversaciones serán archivadas automáticamente por 90 días, pero el usuario también puede eliminarlas manualmente cuando lo desee.



Estamos trabajando en incluir nuevos datos al sitio en tiempo real del Facebook Chat. Sus notificaciones ahora aparecerán en la barra de chat, y al mismo tiempo verá en las ventanas de conversación la actividad o Mini-Feed de su amigo”, explica Wisemen.



La pregunta que muchos bloggers se hacen al respecto, es si Facebook Chat podrá opacar los servicios de mensajería instantánea, conocidos anteriormente.