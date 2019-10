El actor y comediante de televisión, Miguel Galván, falleció la noche del lunes en el hospital donde era atendido por problemas de salud que le aquejaban, y en el cual permaneció casi un mes en terapia intensiva.



Aunque no se informó cuál fue la causa de muerte, su cuerpo fue trasladado a la funeraria Gayosso ubicada en la colonia Del Valle a la medianoche, donde familiares y amigos cercanos le acompañan a puerta cerrada en el velatorio número cinco.



Fuentes médicas aseguraron que el comediante padeció diabetes y diversas complicaciones con la presión arterial. Además fue sometido cada tercer día a hemodiálisis, tratamiento utilizado para pacientes con deficiencias renales. No obstante, en el periodo que permaneció hospitalizado al sur de la ciudad, los médicos que atendían a Miguel Galván temían falleciera de un infarto por la inestabilidad de la presión arterial.



Familiares dijeron a EL UNIVERSAL que no permitieron la entrada a los medios de comunicación, porque prefirieron acompañarlo a solas en su última noche con cuerpo presente. Fue hasta las primeras horas de este martes cuando permitieron el acceso.



Galván, mejor conocido como La Tartamuda, saltó a la fama después de interpretar en un comercial de televisión a un presidiario con el rostro sucio y ademanes cómicos, mismos que le valieron para interpretar personajes serios.





