Bryan Adams donará U$ 70 mil a hogar

El afamado músico canadiense, Bryan Adams, donará un total de 70 mil dólares durante cinco años consecutivos para construir una sala de cuidados médicos en un hogar de niños de Uruguay.



Al mismo tiempo encantó a los uruguayos con un espectáculo en el que sus seguidores lo corearon a pesar de las bajas temperaturas.



''Es un gran placer para mí'', dijo Adams a la prensa cuando donó el primero de cinco cheques, esta vez por la cantidad de 19.600 dólares, provenientes de un fondo creado por él.



''Originalmente mi gira empezaba en Perú, seguía en Colombia, Venezuela, Chile y me dije '¿(pero) dónde está Uruguay?' ¡Tenemos que volver!'', relató.



Y así lo hizo.



''Cuando vine la vez pasada no sabía mucho sobre Uruguay o sobre el trabajo de Susana Rapalini, directora del hogar, y cuando me enteré a través de la embajada de Canadá, decidí volver no sólo por mi música, sino para apoyar el trabajo que se está realizando acá'', declaró.



Rapalini respondió que ''hace mucho tiempo venimos soñando con la sala para el mejor desarrollo de los niños. Hoy se está materializando nuestro sueño''.



El hogar se llama ''Retoño'' y alberga a 72 niños de entre seis y ocho años que sufren abandono, desnutrición o violencia doméstica.



Más tarde, durante su espectáculo arrancó con ''Let's Make a Night To Remember'', su conocida balada que sentó las bases para el reto del recital en el que mezcló temas de su nuevo disco ''Eleven'' con algunos clásicos como ''Can't Stop This Thing We Started'', ''Please Forgive Me'' o ''I Need Somebody''.



''¡Hagamos de esta noche una noche para recordar, aunque haga frío!'', gritó el músico ante la audiencia del Teatro de Verano, frente a las costas del Río de la Plata, en la zona del Parque Rodó.