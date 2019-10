Publican cartas inéditas de Octavio Paz

A 10 años de su muerte, el interés y la vigencia del Premio Nóbel de Literatura 1990, Octavio Paz, no ha mermado, pues hoy salió a la venta un libro inédito en el que se recogen cartas suyas dirigidas al poeta español Tomás Segovia.



Se trata de 55 epístolas escritas entre 1957 y 1985, desde París, India, Estados Unidos y México; en las que Paz comenta con Segovia su visión de lo que ocurría entonces en Europa, le comenta sobre la génesis de proyectos como ''Piedra de sol'', ''Cuadrivio'' y ''Blanco'', y por supuesto, debaten sobre literatura.



Mediante las cartas también trasciende su deseo de crear una revista literaria que finalmente vio la luz en 1971 y que se llamó ''Plural''.



''Este libro es valiosísimo desde el punto de vista literario porque son finalmente páginas suyas, como también desde el punto de vista ideológico, de documentación de la historia y la literatura en esta segunda mitad de siglo (XX)'', dijo Joaquín Díez Canedo, gerente editorial del Fondo de Cultura Económica.



Aunque el libro sólo recoge las cartas de la mano de Paz y deja fuera las contestaciones de Segovia, es evidente su riqueza a partir del intercambio, según el editor.



La esposa de Paz fungió como la editora de los documentos de los cuales sólo se suprimieron ''pequeños pasajes'', señaló.



Díez afirmó que ''que una correspondencia muy fecunda no tanto por el número de cartas porque son 55, sino por la extensión... son testimonios de una relación intelectual, de haberse encontrado un par, como él mismo lo dice en una de las primeras cartas, que... es una gente con la que puede hablar el mismo lenguaje'', indicó.



La primera edición consta de 5.000 ejemplares, pero Consuelo Saízar directora del FCE dijo que están listos para imprimir una segunda edición en cuanto haga falta.



''Las cartas creo yo que dan una especie de bitácora, de diario de una serie de proyectos en los que estuvo metido OctavioPaz desde las cuestiones personales, hasta los comentarios más generales sobre la India, sobre la cultura europea, sobre las circusntancias mexicanas, sobre lo que después llego a ser la revista Plural... y la poesia de él desde luego'', resumió.



La amistad entre los escritores nació a partir de la reseña que hiciera Segovia de la obra de Paz ''El arco y la lira'', publicada en 1956.



Luego Paz le confesaría en una de las primeras cartas al español que le alegra ''poder hablar con alguien... en un lenguaje común y sin intérpretes''.



A pesar del intercambio no se conocieron en persona hasta el 1967 cuando Paz regresó a México para ingresar al Colegio Nacional.



Entre lo más destacado de Segovia, nacido en España en 1927, figura ''Poesía'' (1943-1997), ''Luz de aquí'' (1952-54), ''Trizadero'' (1974), ''Cuaderno inoportuno'' (1987), así como ''Cuatro ensayos sobre Gilberto Owen'' (2001).



El sábado se cumple el décimo aniversario de la muerte del premio Nóbel y ya se han anunciado varias actividades en su honor.



La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto en el Palacio de Bellas Artes con las composiciones de Mario Lavista y Daniel Catán basadas en su poesía.



El sábado 19, día en el que se cumplan los diez años del fallecimiento, también en el Palacio se reunirán el poeta Derek Walcott, Premio Nobel de Literatura en 1992, el propio Segovia, así como Enrique Krauze, Michel Deguy, Teodoro González de León y Orlando González Esteva, quienes recordarán al escritor.



Además se presentará en escena la obra teatral ''La hija de Rapaccini'', única en este género escrita por Paz y se abrirá la exposición ''Arte de México en la obra de OctavioPaz'' en el Museo Nacional de Arte.



El día Mundial del Libro, el 23 de abril, habrá una serie de conferencias sobre su obra, en las que participarán Elena Poniatowska, José de la Colina, Eduardo Lizalde y Hugo Gutiérrez Vega.