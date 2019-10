Diosa del Caribe

La maravillosa fórmula en la que se mezclan la sangre negra, miskista y alemana, que dieron forma a la escultural modelo pinolera, Luisa Ortega, hoy se revela en exclusiva para EL NUEVO DIARIO.



Luisa, de 20 años de edad, con una exitosa trayectoria en el mundo del modelaje nacional, se muestra total para nuestra lente, teniendo como escenario el esplendor de la Laguna de Xiloá, en estos días en los que sus aguas extrañan la demanda de los días fuertes del verano. Mejor así.



Luisa, conciente de lo que quiere alcanzar en el mundo del modelaje, revela la espectacular figura que la naturaleza le dio. “Totalmente natural” aclara orgullosa mientras desliza sus manos por esa silueta casi perfecta, complementada por los exóticos rasgos de su cara, mismos que revelan su origen caribeño.



¿Te considerás un símbolo sexual? “¿A qué mujer no le gusta sentirse deseada?”, responde entre risas, mientras aclara que todas las mujeres tienen “lo suyo”.



Lejos de las críticas que pueda generar la “revelación” de Luisa, ella considera que su trabajo es algo que marca un precedente en el modelaje nicaragüense, por lo cual se siente orgullosa.



A los que le aplauden, les dice: “Bienvenidos… tienen una mente futurista… una visión más allá”. Igualmente agradece las muestras de apoyo de sus clubs de fans, como el que se reúne todos los viernes en la mesa once del bar Los Pueblos, en la capital, liderado por la ya conocida Emila Persola.



A quienes la envidian, les agradece, pues asegura que “eso de la envidia habla muy bien de mí, eso significa que ha valido la pena el esfuerzo que he hecho en mi trabajo”.



¿Y a quienes te critiquen? “Que se cuiden su cola… el desnudo es un arte… soy una mujer orgullosa de mi cuerpo... todas las mujeres son bellas como dijo Don Juan de Marco: ‘cada mujer tiene su encanto’. Siéntanse, descúbranse, hagan un viaje dentro de sí mismas y vean qué es lo bueno que tienen”, recomendó Luisa, quien además ha destacado por ser declarada la primera Top Model Pinolera, la chica Harley Davidson, y una de las más fuertes concursantes de la edición 2008 del Carnaval.



Eso sin mencionar su trabajo como imagen de prestigiosas empresas nacionales y su rol como empresaria del modelaje, pues si no lo saben, Luisa trabaja duro por impulsar su agencia Top Models VIP, mediante la cual busca no promover su imagen, sino a nuevos talentos.



Personalmente se declara una persona “humanista”, como prueba de ello menciona una serie de trabajos benéficos en los que se ha involucrado, incluso algunos en pro de los habitantes de la zona de su natal Caribe.



Modestamente revela que admira a Tyra Banks, “una mujer que luchó contra lo mismo que estoy luchando yo…la criticaron. Una mujer a la que admiro porque cayó, se levantó con la frente en alto y dijo ‘yo puedo’. Ahora esa mujer es un personaje del mundo de la moda… es un buen ejemplo a seguir”, expresó Luisa.