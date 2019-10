Nuevo imitador de voces

Desde su infancia descubrió el talento de imitar voces y sonidos del ambiente y a sus 23 años de edad se apresta a conquistar un nuevo público en la capital, después de haber acumulado puntos en convocatoria en su ciudad natal, León.



Nos referimos al imitador Luis Alfonso Benedit, quien este viernes 18 de abril se presentará en el restaurante La Hora del Taco, a partir de las ocho y media de la noche, con un repertorio cargado de personajes que los managuas ya conocen. Además, habrá sorpresas para los asistentes.



Su primera “prueba de fuego” la hizo en el patio de su casa, cuando logró imitar sonidos de gallos, cerdos, gatos, caballos y a partir de ahí comencé a experimentar la imitación de voces cuando tenía 11 años de edad”.



A los 12 años comenzó a imitar las voces del programa radial “Pancho Madrigal” y como estaba aprendiendo a tocar guitarra, logró hacer la mazurca y música de fondo del programa del personaje creado por Fabio Gadea Mantilla. En su repertorio tiene varios cuentos --elaborados por él mismo-- que los narra en sus presentaciones. Recuerda que a esa edad hizo su primera presentación en León en un proyecto cultural. En esa ocasión se presentó con Gerardo Torres, quien hacía la guitarra y “yo hacía el resto” (las imitaciones). Esa presentación la inició con el cuento titulado “La mona del chilamate”, en un lugar donde se concentraron unas 300 personas.



“A partir de ahí me fui creando como un sueño, de que si había existido un Rubén Darío, un Sandino que dejaron un legado y otros poetas, así como Pancho Madrigal que había calado algo en la conciencia de los nicaragüenses, yo decía que tenía que dejar algo cuando no existiera”, dijo.



Como adolescente fue madurando donde hubo personas que influyeran para que desarrollara su talento. Dentro de esas personas mencionó al maestro Alejandro Padilla. “Él me aconsejaba mucho y me decía que miraba en mí a alguien escondido, un gran artista”, dijo.



Para esa época ya Violeta Chamorro había llegado al poder por lo que comenzó a imitarla. En la actualidad imita a Tomás Borge, Enrique Bolaños, Daniel Ortega, Eduardo Montealegre, Arnoldo Alemán, Enrique Quiñónez, Herty Lewites, Wilfredo Navarro, Edwin Castro, Alexis Argüello, entre otros. También incluye al artista mexicano Eugenio Derbez, así como varios periodistas de León y de Managua, entre ellos José Abraham Sánchez, del Canal 10.



Luis Alfonso también tiene otra cara, como es la de convertirse los fines de semana en el payaso “Platanazo”, para alegrar a los niños. Labora en un ONG donde es promotor social y los sábados estudia Psico-Pedagogía en la UNAN-León.