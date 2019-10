Juan es un niño que se ve obligado a formarse en las filas insurgentes de Perú, y junto a otros niños vive en carne propia el drama que su país enfrentó con movimientos terroristas.



Ésa es la historia que narra “Paloma de Papel”, filme con el que la Embajada de Perú en Nicaragua participa en el IV Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe.



Es un filme de 87 minutos que quiere transmitir la historia de los niños en las milicias a través de la experiencia de Juan.



“Paloma de Papel” ha participado en diferentes festivales sudamericanos y ha recibido reconocimientos en países como Venezuela y Cuba.



Gerardo Morris, embajador de Perú en Nicaragua, comentó que fue por la calidad que seleccionó la cinta para que representara a su país en el Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe, que inició el pasado 31 de marzo y se extenderá hasta el 27 de mayo.



La película será presentada este jueves en el auditorio del Banco Central mañana a las siete de la noche.





Más cine latino

Este ciclo de cine es organizado por las embajadas que conforman el Grupo de Embajadores de Latinoamérica y el Caribe, la Alcaldía de Managua y el Banco Central de Nicaragua.



Morris también expresó que antes de finalizar el festival, la Alcaldía de Managua trasladará las películas presentadas y otras, a los barrios más populosos de la capital. Esto con el fin de facilitar a la población de Managua la posibilidad de disfrutar del cine latinoamericano.



El Embajador de Perú en Nicaragua adelantó que en julio próximo esa embajada presentará un Festival de Cine Peruano, para el cual ya se cuenta con 16 películas, entre ellas varias reconocidas internacionalmente.





Más funciones

Luego de la presentación de mañana, seguirán nueve funciones más de cine latinoamericano y caribeño entre las cuales están “Diles que no me maten” (Venezuela), “Soñar no cuesta nada” (Colombia), “La Dama de las Camelias” (Honduras), “Los puños de una nación” (panamá), entre otros.