Luchan por salvar rótulo de Hollywood

El ultra famoso rótulo que anuncia que estás en Hollywood, usado por directores de cine y televisión en más escenas de las que un estudiante podría contar, fue colocado en la colina en la que hoy descansa, por primera vez en 1923 para promover la venta de bienes raíces en la emergente capital del celuloide.



Unos 85 años después, algunos temen que el rótulo esté amenazado, irónicamente, por un negocio de bienes raíces.



Un grupo de inversionistas que son dueños de 138 acres que cubren una porción por encima y a la izquierda de la ''H'' del rótulo, pusieron el terreno a la venta el mes pasado por 22 millones de dólares.



Algunos residentes de Los Angeles temen que esto desemboque en la construcción de mansiones que estropearían la vista perfecta del rótulo, del que se han publicado miles de postales. Temen además que el terreno quede vetado para escaladores, excursionistas y románticos que suelen subir la colina para disfrutar de un rato de soledad y de la vista panorámica de Los Angeles.



Un grupo de vecinos, cuyo líder es un consejero municipal, están dando la lucha para preservar el predio, conocido como Cahuenga Peak.



''Esta es nuestra Torre Eiffel'', dijo el consejero Tom LaBonge. ''Allí está el rótulo de Hollywood. Allí está el espacio abierto. Y eso es todo lo que hay allí. Esto es nuestro y debe seguir siendo nuestro''.



El lugar en que se alzan las letras, de unos 13.7 metros de alto (45 pies), construidas con hierro y cemento, tiene una gran historia: alguna vez le perteneció al multimillonario Howard Hughes, excéntrico aviador y director de cine.



Cuenta la leyenda que Hughes compró el terreno en 1940 _ 17 años después de que el editor de Los Angeles Times divulgara sus planes de colocar las letras del tamaño de King Kong_ con el sueño de construir una gran mansión que pudiera compartir con la actriz ganadora del Oscar Ginger Rogers.



El romance con Rogers fracasó _ ella dijo después que la idea de estar con el magnate en la colina, alejada del mundo le ponía la piel de gallina_ y la cima más alta de Hollywood quedó a merced de los venados, los coyotes y los visitantes que ignoran los avisos de que no pasar.



De hecho, la mayoría de la gente cree que la propiedad pasó a ser de dominio público. Esto fue hasta que Fox River Financial Resources, los inversionistas de Chicago que calladamente compraron el terreno a la sucesión de Hughes por $1.7 millones de dólares en 2002, pusieron el inigualable lugar a la venta.



A juzgar por el baratísimo precio que pagaron los inversionistas, pareciera que los que manejan las bienes raíces que algún día le pertenecieron a Hughes no estaban al tanto de su valor o se encontraban muy ocupados manejando otras propiedades como para preocuparse, asegura Ernie Carswell, el agente encargado de vender la propiedad.



Los dueños actuales han desenterrado valiosa información después de comprar la propiedad: en 1949, Hughes se reservó el derecho de construir un camino en la parte de la colina que le pertenece al Departamento de Agua y Electricidad. Ello le agrega un atractivo, ya que la propiedad estaría más accesible para los futuros compradores.



Carswell asegura que el predio está más alejado del rótulo de lo que mucha gente imagina, y asegura que a esa distancia incluso una gran mansión se vería tan solo como un ''punto'' en la montaña.



Sin embargo los entusiastas del rotulo asegura que cualquier alteración sería perjudicial y carente de sentido.



''Creo que la gente haría todo, desde venta de pasteles, hasta maratones para detener esto'', opinó Yvonne Chotzen, quien suele pasear su perro por el sendero que pasa por debajo del rótulo. ''Hay una gran pasión por esto''.



LaBonge quiere que la ciudad, dueña del terreno sobre el que se encuentra el rótulo y sus tres lados, adquiera la antigua propiedad de Hughes. Pero la ciudad no puede legalmente pagar más de 6 millones de dólares, basado en la más reciente tasación.



El consejero municipal esta reuniéndose con grupos acerca de la posibilidad de comprar la propiedad. Otra opción es pedirle a las personalidades más influyentes de Hollywood que se embarquen en el proyecto como lo hicieron en la década de 1970, Hugh Hefner, Alice Cooper y otras celebridades que pagaron 28.000 cada uno para sustituir las letras que estaban ya muy deterioradas.



El historiador Marc Wanamaker, presidente del grupo de preservación Hollywood Heritage, duda la historia de amor entre Ginger Rogers y Howard Hughes. No obstante, dice que no hay duda sobre la importancia del rótulo que es fácilmente reconocible por cualquiera en el mundo.



''Es cierto que el rótulo de Hollywood fue originalmente una iniciativa para ayudar al desarrollo inmobiliario. Pero en el 1945 el Consejero de la Ciudad de Los Angeles lo convirtió en un icono de Los Angeles'', señaló Wanamaker. ''Simplemente se ha hecho parte de la cultura y un punto de referencia de Los Angeles, extremadamente importante''.



Carswell dijo que había algo irónico acerca de bloquear el desarrollo de bienes raíces cerca del lugar.



''Esas letras eran un anuncio para el desarrollo de bienes raíces. Por eso el rótulo terminó ahí'', indicó. ''Me parece que se ha completado el círculo perfecto''.