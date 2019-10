Britney Spears acusada de huir tras un accidente

La cantante estadounidense Britney Spears fue acusada hoy formalmente de huir tras un accidente y de conducir sin licencia, informaron fuentes de la fiscalía de la ciudad de Los Ángeles (California).



Al dar a conocer un problema más de la cantante, las fuentes agregaron que las autoridades le enviaron hoy una carta en la que se le notifican los cargos y que se ha fijado una audiencia para el 10 de octubre.



Ambos cargos, que podrían significarle un máximo de seis meses de cárcel y una multa de mil dólares, se originan de un accidente ocurrido en un sitio privado de estacionamiento en la localidad de San Fernando el pasado 6 de agosto.



Choco otro auto



Según los fiscales, la dueña del vehículo chocado por el de Spears informó del accidente a la policía el 9 de agosto. Señalaron que se desconoce el monto de los daños y si Spears viajaba acompañada por alguien cuando abandonó el lugar del accidente.



La presentación de cargos se conoció dos días después de informarse de que el martes por la noche se había ido de fiesta con su compañera de profesión Avril Lavigne, tras recibir una orden de las autoridades judiciales de someterse a pruebas de drogas y contratar a un asesor familiar para que le ayude a criar a sus hijos.



El comisario de la Corte Superior de Los Ángeles (California), Scott Gordon, dijo que la cantante debe someterse a esas pruebas dos veces a la semana en días y horas designados de forma aleatoria.



Consejero familiar



También tendrá que reunirse con un consejero familiar al menos una vez a la semana y someterse a instrucción sobre crianza de niños al menos ocho horas a la semana, agregó el comisario.



La decisión fue adoptada después de una audiencia a la que se presentaron Spears, de 25 años, y su ex esposo Kevin Federline, para resolver la custodia de los dos hijos de ambos, Sean Preston, de 2 años, y Jayden James, de un año.



"De acuerdo con las pruebas presentadas, el tribunal dictamina que existe un uso habitual, frecuente y continuo de sustancias controladas y alcohol por parte de la peticionaria", señaló el comisario.



Abandonada



A comienzos de la semana la empresa de representación de la cantante, The Firm, decidió rescindir el contrato que mantenía con la artista, lo que supone un problema más en la agitada vida de la intérprete en el último año. La noticia del abandono de The Firm coincide también con la marcha el martes de su abogada Laura Wasser.



Desde su regreso a su carrera profesional a comienzos de año la cantante ha sufrido una serie de reveses y problemas personales que, entre otros, la han llevado a un centro de rehabilitación.