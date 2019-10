Luisa Ortega: una sensación

Admiración, deseo, envidia y hasta rechazo provocó el desnudo de la modelo nicaragüense, Luisa Ortega, presentado en exclusiva en nuestra edición de ayer.



Y cómo no, si en Nicaragua nunca antes una modelo --con la trayectoria de Luisa-- se había mostrado totalmente al natural.



¿Sus motivos? Según declaró a EL NUEVO DIARIO, se considera una joven emprendedora que con esfuerzo se ha abierto camino en el mundo del modelaje nacional. Por eso ahora quiso “romper esquemas”, presentando a los nicaragüenses la inexplorada faceta del desnudo artístico mediante la fotografía; trabajo que nuestro fotógrafo Moisés López realizó con profesionalismo y cuidado, valiéndose de la experiencia acumulada en 18 años de ejercicio en el fotoperiodismo.



Mucho Apoyo



A nuestra redacción llegaron muchos comentarios de lectores que aplauden la belleza de esta beldad nacida hace 20 años en Bilwi, Puerto Cabezas.



El trabajo “refleja la belleza del mestizaje y las líneas esculturales del cuerpo de la modelo. No me queda más que levantarme y aplaudir a Luisa Ortega, y reconocer en ella a una joven mujer segura y determinada…Luisa, has escrito una de las páginas más bellas en la historia del modelaje de Nicaragua”, expresó Luis Moreno, nicaragüense radicado en el extranjero, quien fue uno de los primeros en expresar su respeto hacia la joven pinolera.



“Admiro sobre todo el afán de Luisa por promover el arte y la cultura. El modelaje de desnudos es algo que se debe tratar con un enorme tacto, y creo que para ello, Luisa es especial… la considero una pionera y de gran valentía, además de ser una mujer de una belleza sobresaliente…Podría hablar mucho más sobre la admiración que me ha causado descubrir este reportaje, orientado objetivamente a presentar a Luisa como una mujer emprendedora y valiente, corriendo el riesgo de ser juzgada por nuestra sociedad inquisidora”, opinó el señor Jorge González vía correo electrónico.



Al igual que él, muchos de nuestros cyber lectores manifestaron admiración al trabajo de Luisa, concientes que la doble moral, los complejos y la falta de visión de muchos, haría de ella objeto de crítica.



“En Nicaragua hay arte, belleza, talento, y el día que nos liberemos de prejuicios, tendremos una más alta autoestima y avanzaremos a pasos agigantados hacia un mejor futuro”, señaló González.



Opinión experta



Karen Celebertti, Directora de la Agencia de Modelos Silhuetas, dijo: “Eso (el desnudo) es opcional, pero no sé qué es lo que ella está promoviendo”.



Valoró como un “show” la exposición de las fotografías de Luisa en EL NUEVO DIARIO. No obstante, aclaró que todo depende de lo que la modelo persiga con ello, porque “estás poniendo lo que sos en el trabajo que hacés”, puntualizó. Asimismo dejó claro que no está en contra del desnudo, siempre y cuando sea justificado profesionalmente.



La presidenta del Carnaval de Nicaragua, Emperatriz Urroz, prefirió no emitir opinión acerca de las fotografías de Luisa, quien este año participó como candidata del concurso que ella impulsa.



Como persona, dijo que recuerda a Luisa como una joven “disciplinada, que representó bien a su región. Las presentaciones con jurado (de Reina del Carnaval 2008) las hizo en alusión a su cultura. Cumplió con los reglamentos y se destacó”, expresó Urroz.