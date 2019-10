Myriam Hernández solidaria

La solidaridad hacia grupos sociales menos favorecidos, marca el propósito de la próxima visita a Nicaragua de la cantante chilena Myriam Hernández.



En conversación telefónica con EL NUEVO DIARIO, la artista reveló además de su característica amabilidad, su espíritu humanitario.



A lo largo de su carrera, Myriam Hernández ha encantado con su inigualable calidad interpretativa, misma que le ha merecido el título de la “Baladista de América”. Otra de las característica que resaltan de esta famosa es su gentileza, el gusto por conversar y su conciencia social.



Es por ello que apenas Myriam Hernández pise nuevamente suelo nicaragüense el próximo 25 de abril, se unirá al apoyo del Teletón 2008 que este año apunta reunir 12 millones de córdobas, a fin de atender a más niños y niñas con capacidades diferentes.



Myriam Hernández demostrará su “capacidad de amar” tanto en la capital como en Jinotega, ciudad en la que ofrecerá el primero de dos conciertos programados para esta visita que forma parte de su Tour Enamorándome.



En el Norte no sólo apoyará al Teletón, sino que el producto de la venta de los boletos de su concierto a celebrarse la noche de 25 de abril en el Estadio de Jinotega, serán destinado a la construcción de unas 300 viviendas sociales.



“Siempre estoy dada a colaborar… me preocupan estas causas”, dijo la intérprete de “El hombre que yo amo”, en referencia al matiz benéfico que tiene su futura parada en Nicaragua.



Nos platicó que desde que comenzó su carrera musical en Chile apoyó la causa del Teletón en ese país, que de hecho es pionero en América Latina en la celebración del Teletón.



La artista también ha apoyado causas similares en países como Honduras, Panamá, Perú y México.



“Siempre que tengo la posibilidad y me llaman, y no hay ningún compromiso que haya concertado antes, yo voy y apoyo”, expresó.



Agregó: “Uno como artista tiene la gran responsabilidad de ocupar su imagen en una causa. No sólo para grabar discos y que la gente asista a tus conciertos y que compre tu música, sino que incluso en agradecimiento a ese cariño. Creo que uno tiene la responsabilidad como artista y como persona pública de colaborar en obras sociales que ayudan a causas tan nobles”.



Myriam Hernández aprovechó la comunicación con EL NUEVO DIARIO para invitar “a todo el pueblo de Nicaragua, un país al que además yo quiero muchísimo y tengo grandes amigos allí, a que pasemos una noche muy especial. Les voy a presentar mi espectáculo ‘Enamorándome’, donde voy a interpretar todos mis éxitos… un espectáculo de casi dos horas de duración. Y aparte de vivir una noche romántica, una noche mágica, vamos a vivir una noche en la cual vamos a poder demostrar todos ser grandes seres humanos, porque vamos a poder colaborar con nuestros hermanos nicaragüenses, para que vivan también en condiciones mucho mejores a las que están en este momento”, finalizó.





En la capital

El espectáculo de Myriam Hernández en la capital también tendrá un propósito positivo para la sociedad, ya que se celebrará en apoyo a la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). El encuentro será el 26 de abril a las 9 de la noche en Plaza Maya. El valor de los boletos es de 60 dólares, con derecho a cena y servicio del Hotel Crowne Plaza.



Los tarjetahabientes de Banpro podrán adquirir sus boletos con sus tarjetas de crédito, y pagar el monto a tres meses de plazo con cero por ciento de interés, según anunció la institución bancaria. Los boletos están a la venta en el lobby del Hotel Crowne Plaza.