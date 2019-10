El Primer Concierto Rocker’s Juigalpa 2008 será el escenario de la próxima presentación que harán las bandas Resistencia y T Molí, junto con Dj Linox de Managua; además de la puesta en escena de las bandas rockeras NTP (No Tenemos Nombre), Diarrea Hemorrage y La Gran Ciudad, originarios de Juigalpa.



Las bandas capitalinas se entregarán con lo mejor de sus repertorios. “Estaremos sobre el escenario alrededor de media hora”, comentó Linox Alvarado, integrante en común de las bandas Resistencia y T Molí, quien además se desempeña como pincha discos.



T Molí está promocionando su nuevo tema “Humito”, que podrán escuchar en Rock F.M., y que al mismo tiempo se une al repertorio de ocho temas que ya han dado a conocer tales como “Retrato”, “La historia de un hombre casado”, “María”, entre otras.



Por su parte, Resistencia es una banda relativamente nueva, pues nació hace un añito con temas como “Globalización”, “Ciega fe”, “Vicios y escoria”, por mencionar algunos, y que son parte de los ocho temas que conforman su repertorio.



Por su parte, Dj Linox, quien insiste en que este toque es para salir de la burbuja de Managua, pues la capital no es Nicaragua; presentará los temas más conocidos en el campo del género electrónico y algunos sub géneros como Break Beat y electro.



En cuanto al rock, éste se desplazará desde el género metal hasta punk alternativo.





Programa radiofónico Rocker’s

Esta especie de festival, nos cuenta Aristides Castilla, quien en conjunto con Pavel Duarte ha organizado este evento, tiene como objetivo promover las bandas nacionales. “Somos ajenos al lucro, no pretendemos beneficiarnos, sino promocionar nuestros talentos”, afirmó.



Ambos chavalos conducen un espacio en la emisora local llamada Amerrisque, en la frecuencia 99.7 F.M, el cual ha sido bautizado acertadamente como “Rocker’s”, en donde podés “surfear” a través de las rolas creadas por las bandas de rock nacional.



El programa se escucha los sábados y domingos de 4 a 5 de la tarde.





TOME NOTA:

El “I Concierto Rocker’s Juigalpa 2008” será este próximo sábado 19 de abril a las 7 de la noche, en las instalaciones de la Casa de la Cultura en Juigalpa. Admisión: 30 córdobas.