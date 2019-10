Julieta Venegas en busca de nuevos rumbos

La cantante mexicana Julieta Venegas dijo hoy que con el cierre de su gira "Limón y Sal" ha terminado una etapa de su carrera musical ya que siente la necesidad de iniciar un nuevo ciclo con su próximo álbum.



"Estoy lista para el siguiente disco. No tengo todavía el material pero sí ganas de hacer otra cosa. Me doy cuenta que estoy lista para comenzar una nueva etapa, otro ciclo en mi carrera, y es liberador", declaró hoy la cantante en conferencia de prensa.



Hasta septiembre pasado la artista promocionó "Limón y sal", su último trabajo, que consideró muy satisfactorio.



"Hicimos casi toda Latinoamérica, España, Estados Unidos... Estuvimos casi un año completo con ella pero ahora ya quiero hacer otra cosa. Siento como que terminó un ciclo. Estoy muy agradecida y feliz, y ahora tengo ganas de descansar un poco y comenzar a escribir mi siguiente material", explicó.



La cantante tijuanense está estos días invitada del V Festival Internacional de Cine de Morelia debido a su participación con un tema musical en la película "Quemar las naves", del mexicano Francisco Franco, y la cual está en Sección Oficial de Morelia.



Sobre su próxima participación en los premios MTV, que por segunda ocasión consecutiva se entregarán en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 18 de octubre, aclaró que no cantará, sólo entregará algunas preseas.



"Quiero estar ahí, más bien para ver a Café Tacuba, The Cure y todos los demás", agregó.



Puntualizó que en lo personal le da gusto que en la competencia se haya incluido a la chilena Anita Tuyú, cuya música le encanta.



"Las candidaturas están muy repartidas. Me encanta que esté considerada Anita Tuyú. Su disco es increíble y lo hizo de manera independiente en Chile. Yo estoy feliz con eso", expresó.



Originaria de Tijuana, la cantante Julieta Venegas ha editado sus álbumes "Aquí", "Bueninvento", "Sí" y "Limón y Sal".