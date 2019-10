Revive la pasión del rock

Un “repaso” por el rock clásico que incluyó “rolas” que hicieron famosos a los Rockets a finales de los años 60 en La Tortuga Morada, fue lo que hizo el veterano guitarrista Ricardo Palma, el viernes pasado en Ruta Maya.



Los asistentes al segundo concierto del año de Palma se sorprendieron con el montaje del tema “Black is Black”, de los Bravos de España, pero instrumental, en el cual resaltaron los sonidos de su guitarra “Peavy”.



Los Bravos fue un grupo español de música rock de los años 60 que nació a raíz de una fusión entre el grupo madrileño Los Sonor y el grupo mallorquín Mike & The Runaways.



El segundo disparo musical fue “White Room”, de Cream (de Eric Clapton). Cream fue una banda de rock británico en los años 60. Estuvo integrada por Eric Clapton, en la guitarra, Jack Bruce, en el bajo y la voz, también participaba Ginger Baker en la batería.



Y para recordar algo de rock and roll, Palma interpretó “Kansas City”, de Los Beatles, que apareció en el álbum “Beatles For Sale”. Este disco apareció en diciembre de 1964. El tema es original de Little Richard.



Para “abrazar” el rock clásico Palma ha incluido en su repertorio el tema “Born To Be Wild”, de Steppenwolf, el primer sencillo que grabó esa agrupación en la que cantaba el alemán John Kay, nacido en la antigua Alemania del Este, en 1944. Ese tema fue la banda sonora de la película “Easy Rider”.



También interpretó “Black Magic Woman”, tema grabado por Santana del álbum Abraxas, lanzado en septiembre de 1970 y al que Palma le imprimió su sello musical en la guitarra.



Como un “masaje cerebral” a los de mayor edad, Ricardo interpretó algo que se conoció con Los Rockets, en los temas “De mí para ti”, una composición que hizo con el Chapo Domínguez y que fue grabada en 1976. También incluyó “Wipe Out” y “El tema de William”.



Palma agradeció la presencia del público entre el que se encontraba un veterano músico que reside en Estados Unidos, Randall Watson, quien formó parte de Llama Viva en la década de los 70, grabó con la agrupación el tema “Samba” en un estudio de El Salvador. Otro músico nicaragüense que reside en EU y que estuvo dentro de los asistentes fue Robert McDonald.