Cumpleaños con más éxitos

Con el próximo lanzamiento de su nueva producción discográfica de temas inéditos, “Cómplices”, el cantante mexicano Luis Miguel, quien promociona el sencillo “Si tú te atreves”, celebra su cumpleaños número 38.



Luego de varios años en los que el intérprete se había dedicado a cantar boleros y canciones de antaño, en mayo próximo lanzará su álbum con temas nuevos de la autoría de Manuel Alejandro.



Luis Miguel Gallego Basteri, quien ha grabado una treintena de discos entre recopilaciones, conciertos en vivo y producciones de estudio, nació el 19 de abril de 1970 en Puerto Rico, y luego se naturalizó mexicano.



Es hijo del fallecido cantante y guitarrista español Luisito Rey, quien lo introdujo en el mundo de la música desde temprana edad, y de la italiana Marcela Basteri. Tiene dos hermanos, Alejandro y Sergio.



En 1982, Luis Miguel grabó su primer álbum “1+1 2 enamorados”. Ese mismo año, incursionó en el cine con la película “Ya nunca más”. Así comenzó su exitosa trayectoria artística. Tiempo después ganó su primer premio Grammy con el tema “Me gustas tal como eres” (1985), a dúo con la cantante escocesa Sheena Easton.



Su actuación con Easton en el Festival de Viña del Mar, en Chile, lo hace ganar ese año su primer premio en el exterior: La Antorcha de Plata.



A los 17 años se unió al sello Warner Music International y junto con Juan Carlos Calderón grabó su quinto álbum “Soy como quiero ser”, el cual lo hizo acreedor a ocho Discos de Oro y cinco de Platino; después, realizó el videoclip de “Cuando calienta el Sol” y con éste se le consideró el nuevo “sex symbol” de habla hispana.



Más tarde plasmó “Un hombre busca una mujer”, placa que lo llevó a recorrer Centro y Sudamérica, así como Estados Unidos, como parte de una gira que se alzó como un rotundo éxito.





Un récord mundial

El primer sencillo de dicho material, “La incondicional”, marcó récord de permanencia en la radio mexicana, al mantenerse durante siete meses en el primer lugar y más de un año en las listas de popularidad. Además, su respectivo vídeo es considerado por la crítica como uno de los mejores en la historia de la música latina.



Asimismo, colocó siete piezas más de ese disco en los primeros lugares de Billboard, en los cuales se mantuvo por espacio aproximado de un año.



En 1990, otro importante periodo en su trayectoria, recibió en Mónaco el World Music Award, el cual se otorga a los artistas más destacados a nivel mundial, y con esto hizo historia, ya que fue el primer cantante latinoamericano en obtener ese galardón.



En junio de ese año, Luis Miguel obtuvo 10 Discos de Oro por vender más de un millón de copias de “Un hombre busca una mujer”, al tiempo de lanzar al mercado su séptimo álbum “20 años”, del cual se comercializaron más de 600 mil copias, a sólo una semana del estreno.



El sencillo “Tengo todo excepto a ti” permaneció por varias semanas en el primer lugar de popularidad en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y para noviembre de 1991 presentó “Romance”, un material de boleros con el cual se consolidó en el gusto de los jóvenes y adultos. Vendió casi ocho millones de copias en el mundo.



Gracias al éxito que representó la canción “No sé tú”, que se desprende de esta placa, adquirió su primer Disco de Platino por un millón de unidades vendidas, además ganó tres categorías en los premios Billboard 1992: Mejor Artista Latino, Mejor Álbum y Mejor Artista de la Canción en Español.



En 1994, trabajó en la segunda entrega de “Romance”, conformada por cortes de “alto calibre”, como “El día que me quieras”, “La media vuelta” y “Delirio”; además, la revista “Performance” le asignó el segundo sitio en la clasificación mundial por la cantidad de público que reunió en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.





Con Frank Sinatra

Uno de los más grandes logros en su carrera, según los críticos especializados, fue haber grabado con el legendario intérprete estadounidense Frank Sinatra el tema “Come fly with me”.



Otra de las hazañas de Luis Miguel que lo consolidan como el artista de habla hispana más consistente fue la gira en la que ofreció 25 conciertos en Estados Unidos. Además es el primer artista latino que recibió un Disco de Oro en Estados Unidos por un álbum en español y Disco de Oro en Brasil y Taiwan.



El tres de octubre de 2000 lanzó su disco “Vivo”, grabado durante sus presentaciones en Monterrey, México, el cual incluyó grandes éxitos de su carrera y los temas “Y” y “La bikina” con mariachi.



Para 2003, el intérprete regresó al estudio para grabar temas originales tras cuatro años de ausencia, por lo que editó “33”, en alusión a su edad, cuyo primer sencillo “Te necesito”, escrito por el cantautor dominicano Juan Luis Guerra, fue un éxito.



Este álbum también incluyó el tema “Eres”, el cual estuvo dedicado a su ex pareja la conductora Myrka Dellanos, con quien sostuvo un tórrido romance por algunos años.



Luis Miguel impuso otro récord en su trayectoria al realizar 103 conciertos como parte de la gira “México en la piel”, que concluyó en Estados Unidos.





Un orgulloso papá

En noviembre de 2006 presentó en Nueva York su disco “Navidades Luis Miguel”, fecha que sirvió también para despejar los rumores acerca de su vida privada.



“Sí, seré padre y se llamará Miguel” fueron las palabras con las que “El Sol” abrió su rueda de prensa y, como pocas veces lo ha hecho, dio algunos detalles de este hecho que lo tenía sumamente feliz.



En diciembre de 2006 nació Miguel, producto de su relación con la actriz mexicana Aracely Arámbula, en tanto, el actor preparaba su nueva producción discográfica y una breve gira por España.



