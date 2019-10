Artistas legendarios y de nuevas generaciones juntos en concierto en San Juan

Artistas legendarios y de nuevas generaciones ofrecieron hoy un único e histórico espectáculo en el coliseo José M. Agrelot de San Juan, que fue sede del concierto "Noche de Estrellas de Fidelity 2007" en Puerto Rico.



El espectáculo, producido por la empresa radial Uno Radio Group, lo abrió la mexicana Gloria Trevi, quien apareció en una caja rodeada por tela negra situada en el área de arena del coliseo y empezó a cantar "Todos me miran".



"¡Puerto Rico! Saludo a toda la raza y a todos ustedes tan llenos de amor y de pasión. Estamos esta noche aquí, porque tenemos una forma de amar muy parecida", expresó Trevi para ensalzar la noche.



Trevi siguió con los temas "En medio de la tempestad", "Con los ojos cerrados" y "Sicofonía", que acompañó con sus inigualables movimientos.



Trevi sufrió una herida en los labios al final de su presentación, pero fue atendida rápidamente.



Le siguió en el concierto la cantante puertorriqueña Olga Tañón, quien destacó en la velada con "Preciosa", "Ya me cansé", "Hoy quiero confesarme" en las versiones de balada y merengue.



La veterana artista interpretó, además, una selección de éxitos como "Flaca o gordita", "Yo por ti", "Por tu amor", "Contigo sin ti", "Así es la vida", "Cómo olvidar", "Presencié tu amor", "Serpiente mala" y "Es mentiroso".



Posteriormente, los presentadores de la noche, los puertorriqueños Otto Oppenhaimer y Luis de los Ríos, anunciaron al reguetonero Divino, quien deleitó a los fanáticos con "Pobre corazón", balada que ha logrado conquistar las emisoras de radio y el mercado latinoamericano.



Luego, el veterano salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, quien se convirtió en una de las sorpresas de las noche, cantó "Conteo regresivo", y después se unió a la baladista chilena Myriam Hernández con el tema "No pensé enamorarme otra vez", incluido en su última producción "Enamorándome".



Hernández, por su parte, se presentó sola en la tarima para cantar "Dónde estará mi primavera".



Después lo hizo el grupo juvenil mexicano Reik, integrado por el vocalista Jesús Navarro, el guitarrista acústico Julio Ramírez y el guitarrista eléctrico Gilberto "Bibí" Marín, quienes interpretaron éxitos como "De qué sirve", "Noviembre sin ti", "Me duele amarte" e "Invierno".



El varias veces ganador de premios Grammy Latino, el colombiano Juanes, continuó la lista de estrellas que asistió al espectáculo, al cantar "Nada valgo sin tu amor".



El artista dijo sentirse "feliz" por estar en el concierto y consideró un "honor" su participación junto a los otros artistas.



Juanes siguió con canciones como "A Dios le pido", "Me enamora", "Tres", "La camisa negra" y "Para tu amor".



El dominicano Juan Luis Guerra y su agrupación 4.40 fueron los encargados de cerrar el concierto con temas como "La travesía", "Que me des tu cariño", "La llave de mi corazón", "Ojalá que llueva café", en la que también participó Juanes.



Guerra terminó el histórico espectáculo con "Las Avispas".