Conciertos “verdes”

Por tercer año consecutivo el Restaurante Ruta Maya, en alianza con el comité Interuniversitario Ballena Azul, organiza el Festival de la Tierra, dispuesto a realizarse a partir de hoy hasta el domingo 27.



En esta ocasión se suman Rock Nica Ecológico y los artistas nacionales que forman dicho movimiento.



El Festival cuenta además con el apoyo de organismos como la Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo, la Embajada de Suiza, Banco ProCredit, The Nature Conservancy, Amigos de la Tierra España y la Compañía Cervecera de Nicaragua.



El Festival

Cada una de las organizaciones preparó en conjunto una serie de jornadas y eventos con el fin de concienciar a la sociedad, en su mayoría los jóvenes, para dar pautas sobre cómo proteger el medio ambiente.



El Festival inicia hoy a las diez de la mañana, con tres conferencias, en el edificio del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).



Según Yanina Luna, del Comité Interuniversitario Ballena Azul, los temas a tratarse en el Festival son: el impacto ambiental, el calentamiento global y el saneamiento del Lago Xolotlán.



Más tarde, en el Aula Magna de la Universidad Centroamericana (UCA), se proyectarán una serie de videos y cortometrajes de Fundación Luciérnaga, Rock Nica Ecológico y Green Peace, para cerrar con un concierto gratuito.



En el acto cultural estarán presentes artistas como Philiph Montalbán, Dúo Guardabarranco, Tamuga, Momotombo y el grupo de Teatro Guachipilín.



Por la noche, en el restaurante Ruta Maya se realizará un segundo concierto, en el cual compartirán escenario todas las bandas que conforman el movimiento Rock Nica Ecológico, entre ellas Manet, Clara Grun y Electrochinamo, Monroy y Surmenage y La Cegua.



Como invitado especial se contará con la participación de Mario Montenegro.



El sábado 26 se realizará el concierto de clausura en la calle ubicada detrás del Restaurante y Centro Cultural. En él, interpretarán sus temas más conocidos artistas como el Dúo Guardabarranco y los integrantes de Rock Nica Ecológico.



Actividades alternas

Este año se tomó la música como principal “engache” del Festival, debido a la influencia de los artistas en los jóvenes. Es por eso también que Rock Nica Ecológico visitará durante la Semana de la Tierra, algunos colegios para concienciar a los estudiantes de secundaria sobre temas como el manejo de los desechos, la reforestación, el comercio de vida silvestre, entre otros.



Asimismo, el movimiento compuesto por artistas nacionales organiza una jornada masiva de limpieza en la Laguna de Nejapa el domingo 27.



“Es una responsabilidad social”



En la conferencia de prensa con la cual se inauguró el Festival, Fabio Buitrago, músico y ecólogo, dijo que el mensaje que promueven con esta iniciativa no tiene distinción de partidos, empresas, género, ni posición económica; sino que es una responsabilidad de todos.



También aseguró que se impulsa el proyecto desde los jóvenes, porque “nos estamos preocupando por cómo está la estafeta que nos están pasando.



No es para señalar ni acusar a nadie, aceptamos cualquier aporte”.