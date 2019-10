Marco Antonio Solís hará dueto con Roberto Carlos

Marco Antonio Solís por fin verá cristalizado uno de sus más grandes sueños: grabar un disco junto a Roberto Carlos, al que considera un ''icono'' del romanticismo en América Latina.



El cantautor mexicano señaló el martes en rueda de prensa que para fines del 2008 o comienzos del 2009 grabará a dueto con el legendario astro brasileño.



''Siempre acaricié el sueño de grabar junto con Roberto Carlos'', reveló Solís cuando se le preguntó si faltaba algún artista en su larga lista al que deseaba componerle una canción. ''Sabemos que él (Roberto Carlos) pasó por una crisis emocional muy difícil. Eso nos empañó un poquito el proyecto'', pero no lo estropeó del todo.



''El Buki'' refirió que desde adolescente pensó mucho en grabar con él porque ''tenemos muchas cosas en común, pienso que nuestros estilos son muy similares''.



Dijo que Roberto Carlos, a quien le dicen ''El rey'' en su país natal, lo invitó personalmente a un concierto en Miami, Florida, el año pasado. Después le envió correspondencia expresándole el interés de hacer un dueto o grabar algo de su autoría.



''Respeto mucho su música, su sensibilidad'', expresó. ''Yo pienso que Roberto Carlos es una de las figuras en español y de los iconos del romanticismo más grande en Latinoamérica''.



Solís, quien presentará un concierto el miércoles en esta capital, también relató detalles sobre el pedido que le hizo en marzo Diego Maradona para que le compusiera un tema a sus dos hijas Dalma y Giannina.



Solís y Maradona se admiran mutuamente y durante un concierto en Buenos Aires intercambiaron regalos.



''Todo esto no es tan fácil escribirlo si no tengo un argumento más claro'' de la relación entre el ex astro del fútbol argentino y sus hijas. ''Para ello quedamos de vernos un par de veces para hablar expresamente de cómo es su relación y cómo se siente con ellas''.



''Para mí ha sido un honor que él haya hecho esta solicitud, ya que según me dijo le han ofrecido hacerla otros autores'', comentó. ''No sabía del cariño y la admiración que siente por mi música. Espero que nos veamos pronto y a partir de allí espero que comiencen a salir las primeras frases''.



A su juicio se trata de un proyecto importante ''porque no se ha tratado mucho la relación que hay entre los padres y los hijos''.



''Ojalá que sirva la canción para enviar un mensaje positivo'', indicó.



Maradona ha dicho que fue gracias al amor de sus hijas que pudo salir del abismo en que cayó por culpa de su adicción a las drogas, algo que lo tuvo al borde de la muerte.



El intérprete de ''Dónde estará mi primavera'' informó además que está en plena grabación de su nuevo disco, que espera salga al mercado en agosto, al tiempo en que prepara una gira por Estados Unidos.



''Yo sigo escribiendo todos los días... con mucha ilusión de que estén en el gusto del público y de que me la graben también (otros) artistas'', manifestó. ''Hoy tengo la suerte que el grupo Maná me ha grabado el tema 'Si no te hubieras ido'' que en estos días está en primer lugar''.



Tras su presentación en Panamá, Solís seguirá su gira ''Trozos de mi alma 2'' en El Salvador, Honduras y Guatemala.