Laptops ultralivianas

Las notebooks pequeñas y económicas fueron pensadas para mercados en desarrollo, básicamente orientadas a estudiantes. Sin embargo, su llegada al mercado atrajo a aquellos usuarios que necesitan una movilidad extrema, quienes comenzaron a adquirirlas.



Este tipo de equipos son entonces la opción para aquellos que no desean una computadora potente para todos los días, sino apenas un dispositivo que les permita desarrollar tareas puntuales a lo largo de la jornada.



Sin duda, el puntapié inicial fue la laptop de $ 100 del programa OLPC, cuyo precio jamás alcanzó, y que apenas fue adoptada en algunos países. La segunda en llegar fue la Eee PC de Asus, que rápidamente dejó de ser un prototipo para convertirse en una realidad palpable… y no fueron las elegidas por los padres de alumnos, sino que fueron ellos mismos quienes las adoptaron.



Este dispositivo cuenta con una pantalla de 7 pulgadas, posee un procesador Intel, 512 de RAM, webcam de 0.3 megapixeles, tiene Wi-Fi, un disco flash de 4, 8 ó 16 GB, sistema Linux, compatible con Windows XP. Pesa apenas 890 gramos.



Su precio en el mundo ronda los $ 300, pero en Argentina puede conseguirse a partir de los $ 550.



Alrededor del mundo se han vendido 700 mil unidades aproximadamente, una cantidad que se ha visto frenada porque la fábrica de Asus no daba abasto, al faltarle alguno de sus componentes, especialmente baterías, que tienen una duración cercana a las 4 horas.



A la carga

Los grandes fabricantes como Acer, Dell, Toshiba, Samsung, LG y Lenovo, van detrás del “boom” de los minibooks con sus propios diseños, aunque de momento muy pocos se han hecho públicos.



El primero en hacer algo fue Hewlett-Packard. La número uno en ventas alrededor del mundo acaba de presentar su modelo Mini Note 2133, con un precio cercano a los $ 500.



Esta subnotebook de HP posee un procesador VIA de 1.2 GHz o 1.6 GHz, Windows Vista o Suse Linux, pantalla de 8.9’’, disco de 120 GB o 160 GB, Bluetooth, memoria RAM de 1 GB o 2 GB, y un peso menor a los 1.4 kilos.



La introducción de HP en un mercado como éste, deja en evidencia que los fabricantes más importantes del mundo consideran que existe un amplio espacio de ventas. Como dijimos antes, las subnotebooks están orientadas a ser el segundo o tercer equipo del hogar, capaz de ser trasladado a cualquier parte para conectarse a internet, trabajar con textos, planillas de cálculo, entre otros atributos.



De hecho, Dell dijo que en unos meses lanzaría su propio modelo de ultraportátil, con un precio cercano a los $ 500.



Es así que Airis, una empresa española, anunció su entrada en el mercado de las ultra portátiles con el lanzamiento de la gama KIRA, que estará disponible a partir de mediados de abril a un precio de entre €299 y € 389.



El Kira tiene una pantalla TFT de 7’’ que permite trabajar a una resolución de 1024 x 768. En ella se integran el sistema de parlantes y una cámara pensada para aplicaciones de videoconferencia.



Los cuatro disponibles modelos incluyen un procesador VIA de 1 GHz, y una capacidad de almacenamiento es de 2.4 ó 40 GB. La gama estará disponible con sistema operativo Windows XP o con una interfaz igual de intuitiva basada en Linux.



A no confundirse

Existen en el mundo, incluida Argentina, equipos como el UX de Sony y la Q1 de Samsung, que poco tienen que ver con las subnotebooks ya que por sus altas prestaciones deben ser incluidas en otra categoría, la de las UMPC (Ultra Mobile PC).



Las mayores prestaciones de las UMPC, obviamente, derivan en precios más altos.



