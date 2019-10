Juan Gelman recibe el Cervantes de literatura

El poeta argentino Juan Gelman, que padeció una dolorosa pérdida personal bajo la dictadura militar de su país y la reveló en versos patéticos, recibió hoy el principal galardón literario en lengua española, el Premio Cervantes.



El rey Juan Carlos otorgó a Gelman una medalla que simboliza el premio en una ceremonia en Alcalá de Henares, el lugar donde nació Miguel de Cervantes.



Gelman, de 77 años, es considerado poeta laureado de Argentina y perteneció a la guerrilla de los Montoneros que luchó contra los regímenes militares en los años 70 y 80.



En su discurso de aceptación, Gelman dijo que después de haber sido forzado al exilio en Europa a mediado de los años 70 se manifestó contra la crueldad de la dictadura.



''Yo moría muchas veces y más con cada noticia de un amigo o compañero asesinado o desaparecido que agrandaba la pérdida de lo amado", dijo.



''Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego'', agregó. ''Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero''.



Agregó que la lectura del Quijote ''me abría entonces manantiales de consuelo''.



El canciller Jorge Taiana envió hoy un mensaje de felicitación al poeta argentino Juan Gelman, galardonado en España con el Premio Cervantes, destacando ''al hombre y al intelectual que unió la calidad literaria y el compromiso militante en una obra admirable''.



El ministro de Relaciones Exteriores dice que el otorgamiento a Gelman del más importante premio de las letras hispanas ''me llena de orgullo como argentino y porque en Gelman se reconoce, además del poeta, una vida, un modo de enfrentar la vida, una integridad de valores frente al drama que generó la dictadura militar y un compromiso constante en la denuncia de la injusticia y del abuso del poder a lo largo de su vida''.



''Desde el gobierno no cabe sino adherir a sus palabras (de Gelman) contra el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas'', añadió Taiana, refiriéndose al discurso de Gelman al recibir el Premio Cervantes.



La prolífica obra de Gelman en su carrera de 50 años también alude a su herencia judía, el concepto familiar y sus experiencias como activista político.



A la ceremonia asistieron la pareja real, el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de cultura César Antonio Molina y numerosas personalidades del mundo de la cultura y la política.



Al otorgarle el premio, el rey Juan Carlos I dijo que Gelman que ''su palabra fluye con fuerza, sinceridad y espontaneidad. Nutre la pasión por disfrutar de la capacidad de sentir y palpar, que encierra la mejor poesía''.



''Cuando tenía once o doce años, soñaba alguna vez que improvisaba versos maravillosos que olvidaba, desafortunadamente, cuando despertaba'', agregó el monarca. ''Hoy nos reunimos en esta universidad centenaria para constatar, una vez más que su poesía no es un sueño, sino una inusitada, emocionante e inolvidable realidad, que merece el más alto galardón de nuestras letras''.



El Cervantes es el mayor galardón literario en el mundo de habla hispana que han ganado, entre otros, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Camilo José Cela.



Gelman recordó los sufrimientos causados por la dictadura militar argentina durante la década de los 70 y 80 -incluyendo la muerte de su hijo Marcelo y su nuera María Claudia- que le obligaron a exiliarse en México.



Gelman, nacido en Buenos Aires en 1930, pasó años intentando localizar a una nieta que, tras la muerte de sus padres, fue adoptada. Finalmente en el 2000 encontró a su nieta Macarena en Uruguay. Cuando la mujer se enteró de que el poeta era su abuelo, se cambió el apellido a Gelman.



Macarena Gelman estuvo entre los familiares del poeta que asistieron a la ceremonia en esta ciudad a 50 kilómetros (30 millas) al norte de Madrid.



Al recibir su premio, Gelman instó a rescatar ''la memoria histórica para poder limpiar el pasado y abrir las puertas a la verdad y la justicia''.



''Hoy celebro una España que no acepta las aventura bélicas y rompe clausuras sociales que hieren en la intimidad de las personas'', agregó Gelman. ''Hoy celebro una España empeñada en rescatar su memoria histórica como único camino para construir una conciencia cívica sólida que abra las puertas al futuro.'



La ceremonia se llevó a cabo hoy, 23 de abril, fecha en la que se conmemora el fallecimiento de Miguel de Cervantes y que ha sido proclamada Día del Libro y del Derecho de Autor.



En su discurso de aceptación, el poeta argentino recordó la desaparición de unas 30.000 personas durante la dictadura militar.



''La palabra desaparecido es una sola, pero encierra cuatro conceptos'', dijo. ''El secuestro de ciudadanos y ciudadanas inermes, su tortura, su asesinato y la desaparición de sus restos en el fuego, en el mar o en el suelo ignoto. El Quijote me abría entonces manantiales de consuelos', recordó''.



Gelman no sólo aludió al rescate de la memoria histórica en su país y España ante los atentados a la vida de dictaduras y guerras, sino también habló de la muerte en occidente y la concepción moderna de la ''muerte a distancia'' en lugares trágicos como Hiroshima.



''La muerte se ha vuelto anónima y hay algo peor'', agregó el poeta. ''Hoy mismo centenares de miles de seres humanos son privados de la muerte propia. Así se da en Irak".