“Best Seller” en concierto

El Dúo Best Seller de Masaya, que hace tres años comenzó a incursionar en la música de los años 50, 60, 70, 80 y 90, será presentado este viernes por Llama Viva en su acostumbrado concierto en la Ruta Maya. El Dúo está integrado por Nieves Martínez (21 años) y Harold Taleno (26 años), ambos nacidos en Masaya, quienes decidieron unir sus talentos para formar un proyecto que les ha dado grandes satisfacciones, pues ha tenido gran aceptación dentro del público a nivel nacional casi desde sus inicios.



Francisco Silva, manager del Dúo, dijo a VARIEDADES que a pesar de ser jóvenes, su entusiasmo por la música los ha llevado a interpretar canciones en inglés y español.



En la presentación que tendrán en Ruta Maya este viernes, el dúo interpretará temas de The Platers, The Beatles, Bee Gees, Elton Jhon; y hasta caracterizaciones de Rafael, Nino Bravo, Camilo Sesto, José José y José Feliciano, en el género romántico.



También incluirá en su presentación canciones de la nueva trova, originaria de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y muchos más.



Actualmente, el Dúo está trabajando en un material discográfico que contiene 12 temas originales, todos de la autoría de Nieves Martínez, con arreglos musicales de destacados músicos nacionales.



“Esto es producto del desarrollo de estos dos jóvenes que desean proyectar su arte más allá de nuestra fronteras.



El disco contendrá temas del género rock pop, balada y balada rock, que estamos seguros será del agrado del público nicaragüense, especialmente de la juventud con mensajes de amor y de corte social”, dijo el manager.



En la actualidad están en un proceso de promoción nacional, y esto los ha llevado a presentarse en muchos lugares del país.



Recientemente han estado compartiendo escenario con grandes artistas y agrupaciones musicales nicaragüenses.



Para los interesados en saber dónde se presentará el Dúo Best Seller: este sábado estarán presentándose en el Restaurante Pueblos Blancos en Niquinohomo, ubicado del empalme de Catarina, 500 metros carretera a Niquinohomo.