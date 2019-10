Recital de Erick Aguirre

El poeta, periodista, escritor y crítico, Erick Aguirre, ofrecerá esta noche un recital en el Cafetín Literario Kolschitzky de la ciudad de Masaya.



El poeta compartirá poemas de sus libros: “Pasado meridiano”, “Conversación con las sombras”, y del poemario inédito “La vida que se ama”.



Luego de la presentación, los asistentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y entablar un diálogo con el poeta. También el autor aprovechará la ocasión para firmar autógrafos.



El recital tendrá lugar hoy viernes 25 de abril de 2008 a las 7:30 p.m.



El Cafetín Literario Kolschitzky está ubicado de la Iglesia San Jerónimo 1 c. al Sur y 50 mts. al Este, # 426. El valor de la entrada es de C$ 30 córdobas, y estudiantes con carné vigente C$ 20 córdobas; niños de 10 a 15 años gratis.



Erick Aguirre en breve

Erick Aguirre Aragón (Managua, Nicaragua, 1961) es poeta, narrador, crítico y periodista. Publicaciones: Pasado meridiano (Poesía, 1995); Un sol sobre Managua (Novela, 1998); Conversación con las sombras (Poesía, 2000); Con sangre de hermanos (Novela, 2002); Libros de ensayos y prosa crítica: Juez y parte; Sobre literatura y escritores nicaragüenses contemporáneos (1999); La espuma sucia del río; Sandinismo y transición política en Nicaragua (2000); Subversión de la memoria; Tendencias en la narrativa centroamericana de postguerra (2005); Las máscaras del texto; y Proceso histórico y dominación cultural en Centroamérica (2006).



Aguirre es licenciado en Filología y Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), con maestría en Literatura Hispanoamericana y de Centroamérica por la Universidad Centroamericana (UCA). Ha sido redactor, columnista, periodista cultural y editor en algunos de los más importantes periódicos de Nicaragua. Actualmente es el editor del Nuevo Amanecer Cultural, suplemento sabatino cultural de El Nuevo Diario de Managua, Nicaragua. Asimismo, publica y lleva su propio registro ensayístico en su blog: http://www.erickaguirre.blogspot.com/