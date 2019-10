Tom Cruise vuelve al programa de Oprah

Oprah tal vez quiera atornillar sus muebles al piso cuando reciba al actor Tom Cruise en su programa de televisión ''The Oprah Winfrey Show''.



Hace tres años la aparición de Cruise en ese mismo espacio, en que comenzó a saltar sin parar sobre uno de los sofás, desató un sinnúmero de parodias en el portal de YouTube y los programas de televisión nocturnos.



La nueva presentación de Cruise, que se dividirá en dos programas, coincidirá con el 25 aniversario de su interpretación en la película ''Risky Business'' cuya escena más famosa es la de él en camisa, calzoncillos y medias bailando por la casa.



Se espera que amigos y colegas envíen mensajes grabados al programa en los que elogiarán el trabajo del actor, según un comunicado de prensa emitido por Harpo Productions.



Winfrey entrevistará a Cruise desde su casa en Telluride, Colorado, para el primer programa que se transmitirá el 2 de mayo, en el que hablarán de su ''familia, su vida y el futuro'', dijo la empresa. Luego, el 5 de mayo, Cruise estará en los estudios de Winfrey en Chicago.



En mayo de 2005 Cruise se convirtió en el blanco favorito de las burlas cuando comenzó a saltar en el sofá diciendo que amaba a su entonces nueva novia Katie Holmes, mientras se rumoraba que la unión era un gancho publicitario para promocionar ''War of the Worlds'' (''La guerra de los mundos'') y ''Batman Begins'', de las que eran protagonistas respectivamente.



Al año siguiente Cruise y Holmes se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Suri y más tarde se casaron en Italia.