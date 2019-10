“Pulen” a nuestra reina

Velia Agurcia Rivas

Cada vez se acerca más el concurso de Miss Universo, y Thelma Rodríguez, Miss Nicaragua 2008, está conciente de ello. En las últimas semanas, la mujer más bella del país inició diferentes cursos para tener una mejor presentación en Vietnam, durante el concurso mundial el próximo mes de julio.



Uno de los primeros pasos era tratar de disminuir la barrera del idioma. Por ello, la organización de Miss Nicaragua consiguió el auspicio de la Academia Europea, donde Thelma Rodríguez recibe clases particulares de inglés todos los días.



“Esto le va a dar más seguridad para el concurso, sobre todo para el viaje; es para que se sienta cómoda”, dijo Karen Celebertti, representante de la franquicia del concurso de belleza en el país.



Celebertti también habló sobre los cursos de voz y dicción con Salvador Espinoza, de baile y expresión corporal con Amarillys Soza, y el entrenamiento físico de Thelma en el gimnasio Bally. Además, anunció un viaje en mayo hacia Miami, donde Thelma recibirá clases con Katy Pulido. Pulido fue además la entrenadora de Alicia Machado, Miss Universo 1996; la venezolana Mónica Spears, finalista en Miss Universo 2005; y las dos Miss Nicaragua anteriores, Cristiana Frixione y Xiomara Blandino.



Guardarropa exclusivo

Entre los diseñadores que se encargarán de armar el guardarropa de la Miss Nicaragua, está Ludmila Kojevnikova, quien elaboró 16 vestidos exclusivos para Thelma.



“Ella tiene un cuerpo muy bonito, porque tiene silueta y altura. No tiene nada que esconder. Es muy fácil coser para ella”, expresó Kojevnikova.



Kojevnikova asegura que los colores se eligieron para resaltar su color de piel y ojos.



En su mayoría los diseños son vestidos de noche, pero también se hicieron vestidos de cóctel y conjuntos casuales, según explicó la diseñadora.



En cuanto al trabajo con la Miss Nicaragua, Kojevnikova dijo que “es una muchacha encantadora que ha dejado salir su carácter y carisma. Ya no es una muchacha tímida como cuando la coronaron. Ya aprendió a sacarle provecho a un vestido”.



Un trabajo de corazón

Celebertti contó que el trabajo de la Miss Nicaragua no es sólo posar ante las cámaras, sino también de humanidad.



Ejemplo de ello fueron las visitas a su natal Chinandega, donde estuvo presente el sábado en un evento cultural.



Además llevó alegría y productos de higiene personal a los ancianos del asilo municipal.



También, según Celebertti, Thelma Rodríguez consiguió que una empresa de aparatos tecnológicos obsequiara una computadora a la niña símbolo del Teletón 2008, Crisbel Gámez Arróliga, por iniciativa propia.



“Me gusta porque es algo que le sale del corazón, no para salir en cámaras. Tiene todas las ganas e iniciativa de ayudar”, concluyó Celebertti.