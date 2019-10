Las grasas

Leonardo Da Vinci, sin duda, era una persona extremadamente curiosa. Su inquietud por descubrir le llevó a experimentar en diversos campos del saber humano, entre ellos la anatomía humana. Cuando Leonardo se trasladó al Vaticano, empezó sus experimentos con cadáveres, a los cuales disecaba, y entre sus hallazgos encontró en las arterias unas formaciones duras que cerraban su luz.



Leonardo no podía saber que se trataba de placas ateromatosas de colesterol, pero describió detalladamente estos descubrimientos. Sus experimentos con los cadáveres le acarreó muchos problemas con las autoridades vaticanas, hasta que el Papa en persona le prohibió continuar con sus ensayos.



En el siglo XVIII, los científicos descubrieron que el colesterol se encuentra ampliamente distribuido en animales vertebrados e invertebrados, localizándose en cantidades elevadas en el cerebro, la piel y las glándulas adrenales.



El colesterol fue definido como un lípido, es decir, una sustancia grasa que se encuentra en la sangre y en todos los tejidos del cuerpo humano. Es parte de la estructura celular y es esencial para el funcionamiento normal de muchos procesos de nuestro organismo: el sistema nervioso, el cerebro y la producción de hormonas sexuales.



El organismo produce colesterol, y el colesterol adicional lo obtiene de alimentos de origen animal (carnes, huevos y productos lácteos). Atribuimos la elevación del colesterol en sangre, al colesterol que contienen los alimentos que comemos. El causante principal de ese aumento es la grasa saturada. La materia grasa de los lácteos, la grasa de la carne roja y los aceites tropicales, tales como el aceite de coco, son algunos de los alimentos ricos en grasa saturada.



El colesterol llega a las células a través del torrente circulatorio, transportado por dos vehículos especiales denominados “lipoproteínas”. Dos de las lipoproteínas más importantes son la lipoproteína de baja densidad LDL, y la lipoproteína de alta densidad HDL.



¿Qué es el LDL?

Las partículas LDL transportan el colesterol a las células. Como los niveles elevados de colesterol LDL están relacionados con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, a menudo se le denomina colesterol malo.



Cuando la sangre contiene demasiado colesterol LDL, éste comienza a acumularse sobre las paredes de las arterias formando un material denominado “placa”. Así se inicia el proceso de la enfermedad arteriosclerótica. La elevación del colesterol LDL está generalmente vinculada a una dieta alta en grasa saturada, colesterol o ambos. Algunas enfermedades, tales como el nivel bajo de la hormona tiroidea, también puede producir niveles elevados de LDL.



Cuando la “placa” aumenta de tamaño, al punto de obstruir el flujo de sangre en las arterias coronarias que transportan sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco, puede producirse un ataque al corazón. Sin embargo, en la mayoría de los casos las obstrucciones se forman repentinamente sobre la placa, que es tan sólo de grado leve o moderado. Del mismo modo, puede producirse un accidente cerebrovascular cuando se acumula placa en las arterias del cuello.



¿Qué es el HDL?

Esta lipoproteína se produce principalmente en el hígado, donde pasa al torrente sanguíneo. Su función es tomar el colesterol de las células y llevarlo al hígado, donde es descompuesto y luego excretado fuera del cuerpo. Un alto nivel de HDL está asociado con la disminución del riesgo de enfermedades del corazón. Por eso se le conoce como colesterol bueno.



Un nivel bajo de HDL es considerado uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. El colesterol HDL bajo a menudo es una consecuencia de la inactividad física, la obesidad y el tabaquismo. También es común en las personas que padecen diabetes tipo 2.



Los triglicéridos

Son grasas que suministran energía a los músculos. Al igual que el colesterol, son transportados a las células del organismo por las lipoproteínas en la sangre. Una dieta alta en grasas saturadas o carbohidratos puede elevar los niveles de triglicéridos.



No todos los científicos están de acuerdo en que los niveles elevados de triglicéridos, independientemente de otros factores, constituyen un factor de riesgo cardiovascular. Los triglicéridos elevados están relacionados con los niveles bajos de colesterol HDL, obesidad, presión arterial alta y diabetes, los cuales constituyen factores de riesgo cardiovasculares.



¿Qué hacer para saber cómo anda su colesterol?

Hágase un examen de sangre que se llama Perfil Lipidito. Para ello usted debe estar en ayunas. Lo recomendable sería cenar a eso de las seis de la tarde, y permanecer en ayunas hasta que le tomen la muestra de sangre a las siete u ocho de la mañana.



¿Cómo interpretar los resultados de su examen?

Las guías establecen normas para las mediciones que incluyen una cantidad de colesterol sanguíneo total: la de colesterol LDL-C (malo) y la de HDL-C (bueno). El colesterol se mide en miligramos por decilitro de sangre (mg/dl). Su lectura pude interpretarse como sigue:



Colesterol total

Menos de 200 mg/dl --- deseable.



200-239 mg/dl--- límite alto

240 o más mg/dl--- alto



LDL-C

Menos de 100 mg/dl---- óptima

100-129 mg/dl ---- debajo de lo óptimo

130-159 mg/dl----- en límite alto

160-189 mg/dl--- alto

190 mg/dl o más--- muy alto

En términos generales, una persona con un nivel de colesterol total de 240 mg/dl, tiene el doble de probabilidades de sufrir un ataque al corazón, que aquella con un nivel de 200 mg/dl.



El principal riesgo de enfermedad cardiaca es el colesterol “malo”, ya que es el responsable del mayor daño, por lo que hay que prestarle una atención muy especial.



Cuando le entregan los exámenes, también le reportan los triglicéridos (grasa en sangre). Un nivel alto de triglicéridos con frecuencia se acompaña de un nivel alto de colesterol total y de LDL-C con bajos niveles de HDL-C, lo cual parece ser un factor de riesgo para la arteriosclerosis por sí mismo.



¿Qué hacer si su colesterol está alto?

Lo primero es visitar al médico; lo segundo es cambiar su estilo de vida, específicamente la dieta y el ejercicio. Con ello puede lograr una reducción del colesterol.



Si su colesterol está alto y tiene factores de riesgo, se hace indispensable un cambio en su estilo de vida. Estos factores son:

* Una historia familiar de enfermedad cardiaca temprana (menos de 55 años en hombres o menos de 65 en mujeres).



* Presión sanguínea elevada.



* Edad (para hombres 45 años y para mujeres 55 años o más).



* Niveles bajos de HDL-C (bueno).



* Tabaquismo.



Su médico le pude indicar cómo modificar su dieta, que consistirá básicamente en reducir la ingesta de grasa saturada y colesterol. También le podría recomendar agregar algunos suplementos de plantas o estanoles a su dieta, lo que ayudará a disminuir el colesterol. Por ejemplo, incluya productos de margarina.



Tome en cuenta que las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente. Se encuentran en todas las carnes y en muchos productos de la dieta diaria. Algunas grasas vegetales, incluyendo la palma, la semilla de palma y los aceites de coco, también son grasas saturadas. La mantequilla, la leche, el queso, los huevos, la carne de res, cerdo o cordero, son particularmente altas en grasas saturadas.



Medicamentos que combaten el colesterol

Los medicamentos más prescritos son las “estatinas”. Éstas trabajan principalmente disminuyendo la producción de LDL-C en el hígado; pero algunos estudios han demostrado que pueden ser útiles en la reducción de la inflamación del corazón y las arterias, así como en la disminución de coágulos sanguíneos.



Uno de los tratamientos más prometedores es el Tratamiento Dual, en el cual se combina una estatina, la Simvastatina, con Ezetimiba, que es un agente que inhibe la absorción de grasa a nivel intestinal. Esta combinación reduce los niveles de LDL-C en aproximadamente 6-18%, lo cual, comparado con el 6% de las estatinas administradas solas, representa más del doble de beneficio.



Otros medicamentos que combaten el colesterol son las Resinas, cuyo aporte es remover los ácidos biliares que son la base del colesterol.



Un tercer grupo de medicamentos son los Fibratos, efectivos para disminuir los triglicéridos.



