Rey Ruiz desde el alma

Impecablemente vestido de negro, con esa sonrisa tímida pero cautivante y sus aires de clásico caballero, Rey Ruiz se acercó a la multitud de periodistas y fanáticos que le aguardaban en uno de los pasillos del Hotel Crowne Plaza, lugar donde se llevó a cabo una corta pero jugosa conferencia de prensa, minutos antes que el artistas entregara su música a los presentes en el Teletón 2008, celebrado el pasado viernes.



“Estoy muy contento de estar en este telemaratón o Teletón”, fueron sus primeras impresiones. “Es un maratón, porque he estado desde las nueve de la mañana viéndolo y ha estado muy alegre, nutrido de muchas cosas para los niños, los grandes y los jóvenes, y yo estoy encantado de participar esta noche”, aseguró.



Con las luces de las cámaras de video y fotográficas apuntándole, Ruiz se mostró sereno, dando respuestas cortas pero concisas a las interrogantes que planteábamos en cuanto a su carrera, su vida personal y sus planes a corto y largo plazo.



En cuanto a material musical nuevo, Rey afirmó que ahora mismo se está editando un CD y un DVD que saldrán a la venta entre junio y julio. “Contiene una presentación que tuve en un teatro en Miami”, detalló.



Del reggeatón y la salsa

Entre otras preguntas dirigidas al romántico salsero, se le consultó sobre su opinión en cuanto al género reggaetón, que se ha convertido en el “boom” de estos tiempos; y por tanto, la mayoría de los artistas se han involucrado en éste.



“Es un momento que pasa, creo que es un ratito para cada uno. Ahora han podido sobresalir porque antes era un tipo de música ‘underground’, y el momento de ellos es éste. Es una nueva vertiente musical que los jóvenes pueden recibir y disfrutar al igual que la música nuestra, que la bachata y el merengue”, manifestó. “Me parece a mí que es otra opción de la música latina”, añadió el cantante, conocido como “el bombón de la salsa”.



Pero, ¿será que la salsa se vea opacada por otros géneros? ¿Permanecerá viva o morirá? Rey Ruiz de inmediato sonrió, para luego comentar que esa misma pregunta se la hicieron pero al revés, cuando estaba la salsa en su apogeo.



“Nos decían que nosotros (los salseros) estábamos opacando a los otros géneros musicales como el merengue, incluso la balada; y como dije hace un momento, es un ratito para cada uno y lo que vale aquí es mantenerse…es como venir en una ola haciendo maniobras: subes un poco, bajas otro poco. Lo que vale es mantenerse y llevar nuestra música latina, nuestra idiosincrasia al público”, confesó.



Parte de su vida en la música

Muchos intérpretes acostumbran involucrar sus experiencias de vida en su música. Sucede lo mismo con el cubano creador de “No me acostumbro”, quien reveló que efectivamente hay temas que contienen un poquito de su intimidad.



“Por ejemplo, la canción ‘Si me das un beso’, que fue cuando tenía novia aún y la muchacha no se entregaba totalmente, y fue como una frustración al punto que hice una canción. ‘Si me das un beso quiero el cuerpo, si de boda me hablas yo enfermo’ --tarareó parte del estribillo--. No se trataba de tener roto el corazón, pero sí llevé un poco de sentimiento mío en la canción”, agregó.



Al final de la pequeña reunión, Rey Ruiz comentó que se mantiene alejado de los escándalos. Asegura que su vida es un poco aburrida, “pues cuando te ocultas mucho empiezas a sentir que eres diferente a la gente. Yo me mantengo oculto no por ocultarme, sino porque así es mi vida”, contó.



Para mantenerte joven, ¿cómo le haces?, preguntamos. “Me escondo en el refrigerador y así me mantengo… al menos trato --y sonríe--. Saludos a todos los nicaragüenses, los quiero mucho”, finalizó.