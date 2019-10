Voz nica en el exterior

“Al filo del tiempo” es el nombre del programa radial producido y conducido por una de las voces nostálgicas de la Managua, de la era de Radio Mundial: Gonzalo “el Chamaco” Domínguez, quien inicia una nueva faceta de su carrera gracias a la alianza con el periódico “Nicas en el Exterior News”.



Los directores de “Nicas en el Exterior News”, decidieron unir esfuerzos con el programa “Al filo del tiempo” con el fin de contribuir al desarrollo de la cultura y los valores de los nicaragüenses que residen en el extranjero. Además, buscan extender su cobertura a otro nivel, pues ellos aseguran que “este es un programa radial de contenido mundial, con características y voz nicaragüense”.



“Es un momento muy importante para la comunidad nicaragüense del condado de Los Ángeles, ya que de ahora en adelante tendrá una voz en las ondas hertzianas para difundir sus sentimientos y actividades”, expresó Tito Lagos-Bassett, Director de Nicas en el Exterior News.



Por su parte, “el Chamaco”, locutor, director y productor del programa, dijo que es agradable y satisfactorio haber alcanzado este acuerdo con una empresa que goza de tanta presencia en la comunidad nicaragüense que reside en Estados Unidos.



“No me cabe la menor duda de que los principales beneficiados serán los nicas (que viven) en el exterior, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar una programación dedicada especialmente para ellos”, concluyó.



El programa

El contenido del programa contará con editoriales y temas en general de “Nicas en el Exterior News”, noticias de Hollywood y sus estrellas, curiosidades históricas, turismo mundial, mensajes femeninos, música de ayer y hoy, entre otros atractivos.



Esta emisión radiofónica es producida por America’s Productions y Gonzalo Domínguez como productor y director; Carson Domínguez, como Codirector; María León Pelayo y Salvador Segura como representantes ejecutivos.



El programa será transmitido los sábados de once a doce del día, a través de la frecuencia de KWKW 1330 AM.