“¡Queremos que nos traten bien!” es el lema de la Edición 2008 del Concurso de Fotografía en Blanco y Negro, impulsado por Save the Children.



Esta es la quinta ocasión en la que se realiza dicho concurso, que este año será dedicado al derecho de niños y niñas a recibir un buen trato. La intención es que los fotógrafos --profesionales y aficionados-- logren transmitir ese derecho en sus imágenes.



Las fotografías participantes deben mostrar de manera creativa la temática propuesta, y a la vez promover un concepto positivo de la niñez.



¿Cómo concursar?

La inscripción al concurso y el envío de las fotografías --dos por persona como máximo-- se realizará a través de la página web de la organización: http://concurso.savethechildrenla.org, o bien se pueden entregar las fotografías en las oficinas de la organización en la capital.



El tamaño mínimo de las fotografías es de 1,400 píxeles por 900 píxeles, sea horizontal o vertical, y con una resolución mayor a 200 dpi.



La fecha límite para participar es el 15 de mayo, y los ganadores se anunciarán el 8 de julio por medio del sitio web del concurso.



El jurado estará integrado por representantes de Save the Children en América Latina. Se elegirán a 24 finalistas, de los cuales resultarán los tres ganadores.



Los premios

Los tres primeros premios serán de 800, 500 y 300 dólares respectivamente. Además, los trabajos ganadores y finalistas formarán parte de los materiales elaborados por Save the Children para el año 2009, como agendas y calendarios.