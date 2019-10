Myriam Hernández enamoró

Entre tragos, comida, abrazos y las canciones de Myriam Hernández, se creó un ambiente romántico entre los asistentes al concierto de la baladista chilena la noche del sábado en Plaza Maya.



Pero antes de disfrutar la música romántica de Hernández, el público escuchó la voz del participante del “reality show”, Erick Espinoza, quien presentó su primera producción musical titulada “Por un sueño”.



A pesar de la poca asistencia al evento, la cantante dio lo mejor de sí en cada una de sus interpretaciones, al igual que los cuatro bailarines que la acompañaron en la mayor parte de su intervención. En el área VIP se veían varias parejas abrazadas, dándose uno que otro beso con las melodías de la chilena de fondo.



La artista subió al escenario adornado con cortinas de humo poco después de las diez de la noche por el lado derecho, al ritmo de la canción de Jerry Rivera “Vuela muy alto”, interpretada por ella. Luego le siguieron algunos temas clásicos como “Te pareces tanto a él”, “Tonto”, “Mío” y una versión en portugués de “Mi primera herida”.



Más tarde presentó canciones de su nuevo disco como “Donde hubo amor”, mismo que ella considera la columna vertebral de su última producción “Enamorándome”.



Poca asistencia

A pesar de la diferencia de precios en los boletos al concierto del sábado, el área VIP fue la más concurrida. No había mesas libres, contrario al área preferencial donde hubo escasa presencia de público.



Fue precisamente una de las asistentes de preferencial quien pareció disfrutar más la presentación de la chilena. Durante la interpretación de “El hombre que yo amo”, la joven, que vestía una camiseta blanca y una falda corta, se subió a un banco que ella misma llevó al local, para luego “colgarse” de la malla y corear y aplaudir a la cantante.



Los coros del público y sus aplausos fueron extremadamente discretos durante la mayor parte de la noche. Sin embargo, bastaron los primeros acordes de “La fuerza del amor” para romperlo, pues “Al hombre que yo amo” y “Huele a peligro”, fueron las canciones que más motivaron el público.



Casi a las once y media de la noche la artista se despidió del público nicaragüense que no paraba de pedir otra. De repente, en una de las mesas de atrás empezaron a gritar: “¿Y ‘Mañana’?, no cantó ‘Mañana’”.



La artista salió de escena mientras los fans esperaban su regreso y los músicos seguían en el escenario. Muchos de los asistentes que buscaban la salida, se detuvieron al notar la presencia de la orquesta, pero siguieron su camino luego de apagarse las luces.



Presentación en Jinotega

A la mitad del concierto, la intérprete agradeció al público nicaragüense, en especial al pueblo de Jinotega, donde se presentó en el Estadio Municipal el viernes pasado. Esa noche recibió muestras de artesanía y fue declarada huésped de honor de la ciudad.