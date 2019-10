“Vivir del arte es difícil”

El gobierno de Daniel Ortega tiene abandonados a los artistas, porque su administración no diseñó políticas de promoción como las que mantuvo durante su primer mandato en la década de los 80.



Lo anterior no es la reacción de ningún político de turno, sino del pintor David Pinell, quien lleva 12 años ejerciendo ese arte, dejando sus “huellas” no sólo en Nicaragua, sino en España, Suecia, Francia, Inglaterra, EU, México y Centroamérica.



Se inició en ese ámbito artístico con la Asociación de Promotores de la Cultura, a quienes durante la década de los 80 se les llamaba CPC (Centros Populares de Cultura).



Actualmente David está pintando cuadros dedicados e inspirados en la naturaleza.



“Estoy ocupando la naturaleza como una fuente de inspiración, y más que todo con el calentamiento global, debido a que el hombre está destruyendo el medio ambiente”, dijo.



Añade: “Con mis obras ahora estoy tratando de llevar un mensaje, de tratar de concienciar un poco el espíritu, y para que aportemos un grano de arena para preservar el medio ambiente y no seguir destruyendo la capa de ozono”.



Sobre sus proyectos de futuros, Pinell tiene previsto realizar una serie de exposiciones en las galerías del país, y llevar a cabo una gira por Centroamérica, oportunidad que le ayudaría a trascender sus “mensajes”.



Su técnica

Pinell está utilizando en sus pinturas técnicas mixtas. “Estoy usando óleo, la técnica del collage (palabra francesa que quiere decir cosas pegadas). En una obra trato de intercalar cosas, por ejemplo un recorte de periódico combinarlo con la obra”, explica.



Asimismo está usando “bastante la técnica del óleo, la técnica del paisaje figurativo, que lo estoy llevando a una mejor expresión poniéndole colores bellos, agradables, los verdes de la naturaleza, la brillantez de los ríos, para que la gente se concientice sobre la preservación del medio ambiente”, reiteró.



Sobre ese punto, el artista mencionó que creó una pintura denominada: “Tecnología versus naturaleza”, a través de la cual expresa el hecho que actualmente “la humanidad le está dando prioridad a lo tecnológico; se están preocupando por crear robot, computadoras avanzadas, crear satélites avanzados, querer ir a Marte; pero el hombre está dejando atrás del medio ambiente”, dijo.



Al igual que otros artistas, Pinell no vive del arte. Para obtener recursos económicos este pintor realiza trabajos de serigrafía, o bien vende algunas de sus creaciones, cuyo precio base es de 100 dólares. Para los interesados en sus pinturas pueden localizarlo al teléfono 61-48671.