Los preparativos para el III Festival de Salsa ya están listos. Los organizadores del evento dieron a conocer los detalles del concierto, que contará con la participación de exponentes de la salsa como La India, Jerry Rivera, Grupo Niche y los taloneros, Macolla.



Este 17 de mayo Nicaragua podrá nuevamente disfrutar del rico sabor latino que caracteriza a la Salsa. No sólo se podrá bailar, sino corear a gritos “Soy cara de niño con alma de hombre”, junto al puertorriqueño Jerry Rivera, o bien corear junto a Linda Viera, mejor conocida como La India.



Los organizadores han prometido un espectáculo de lujo, al que esperan entre 10 y 12 mil asistentes. Para ello han preparado un nuevo local; se trata de Zona Claro, ubicado en Enitel Villa Fontana. El nuevo terreno donde Claro montará conciertos, está habilitado para 15 mil personas, según indicó Tamara Montes, Gerente de Eventos Especiales de Enitel.





Con Jerry

Durante la conferencia hizo presencia Jerry Rivera, quien compartió parte de sus experiencias artísticas de su nueva producción, y sobre los ritmos que influyen en su música.



El reggaetón no está en su lista. El salsero argumentó que no tiene interés en cantar ese género. Aunque respeta mucho a artistas como Don Omar y Julio Voltio, el “perreo” no forma parte de sus planes. “No soy reggetonero y no soy la mejor persona para hacerlo”, dijo ante la interrogantes de sí incursionaría en reggaetón, agregando que “no seguiré la moda”.





El concierto

Ya están a la venta las entradas para el III Festival de Salsa. Cuestan 25 dólares VIP y 15 dólares el área preferencial. Pueden adquirirse en los Centros de Atención Claro, en los diferentes centros comerciales.