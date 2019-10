Voces de la literatura

Hoy nos visitan desde Italia Zingonia Zingone y Cuba Waldo Leyva, dos almas consagradas en el mismo amor: la poesía.



Esta noche los escritores empiezan su gira de recitales por nuestro país. “Poesía a 2 voces” es el evento que los reúne, con la intención de devolverles a los nicaragüenses el cariño con el que han sido recibidos en las diferentes ocasiones que han visitado esta tierra.



Zingone residió en Nicaragua. Durante esta visita presentará su último libro “Cosmoagonía”, el segundo editado en español. “Éste tiene mucho que ver con Nicaragua, contiene un lenguaje muy nicaragüense. Es una fotografía del mundo actual, no es ajeno al mundo en que vivimos, contiene imágenes de carácter contemporáneo, es un poco poner en evidencia lo que me choca”, dice la poetisa.



Por su parte, Leyva agrega que pretende compartir su poesía de diversas obras, pues las hay de distintos tipos como “la preocupación por lo social, quizá en eso hay cierta proximidad con la poesía que hace Zingonia, hay una especie de implicación mística y moral. También abordo temas de la contemporaneidad llamando a la reflexión”, enfatiza.





Tome nota:

Los recitales “Poesía a 2 voces” inician hoy en la Alianza Francesa de León, de La Recolección 1 ½ c al Norte. Mañana la cita es en el Centro Nicaragüense de Escritores, Reparto Los Robles, del restaurante La Marsellaise 2 ½ cuadras al lago.