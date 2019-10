""No me rendiré ante el tráfico humano"

La trata de humanos es cada vez más alta. Por eso el astro puertorriqueño Ricky Martin se asoció con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y varias organizaciones comunitarias y municipales para lanzar la campaña ''Llama y vive''.



La campaña, que también incluye a la organización no gubernamental ''Ayuda'', busca orientar y prevenir el tráfico de personas y pone a disposición de los latinos una línea telefónica de asistencia en la que se ofrecerá ayuda en español.



Y es que según el Departamento de Estado, cada año unas 20.000 personas son víctimas del tráfico humano tan sólo en Estados Unidos y Washington es uno de los de mayor incidencia.



''Mi sueño ahora mismo se concentra en la abolición, abolición que dé paso a una nueva era, abolición de lo que hoy en día llamamos la nueva forma de esclavitud que es el tráfico humano y no me voy a dar por vencido'', aseguró durante el lanzamiento oficial en las oficinas del BID.



''Mientras más víctimas conozco, más viajo a través del mundo y veo diferentes organizaciones que están haciendo exactamente lo mismo que nosotros, es muy inspirador, me motiva a seguir hablando en nombre de ellos'', agregó el cantante.



Ataviado con un traje gris claro, camisa blanca y corbata oscura, el intérprete de ''Tu recuerdo'' detalló que '''Llama y vive' es un esfuerzo sin precedentes en nuestra lucha contra el tráfico humano''.



El astro será la imagen de los anuncios públicos que se transmitirán a través de Telemundo, Univisión, Washington Hispanic y radio Viva 900.



Luis Alberto Moreno, presidente del BID dijo que ''es increíble que todavía... dos millones de personas son víctimas del tráfico cada año y por tanto nosotros no podemos, como institución que se preocupa por los asuntos de desarrollo, desviar nuestra mirada de esto, sino entender que tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo con socios. No podemos hacer esto solos''.



De los dos millones de personas que son utilizadas como esclavos alrededor del mundo se entiende que 1,2 millones son niños.



La campaña ''Llama y vive'', que aspira a llegar a unos 100.000 hispanos del área metropolitana de Washington, ya fue implementada en Costa Rica, República Dominicana, Perú y Nicaragua, se informó.



En esos países se realizaron más de 55.000 llamadas telefónicas a las líneas de asistencia, y se activaron 60 investigaciones policiales, además de lograrse la liberación de al menos una docena de víctimas, dijo el BID.



''Si estás lejos de casa y te están explotando sexual o laboralmente, eres víctima de trata'' rezan los tres comerciales dirigidos a la población latina.



Mauricio Vivero, director ejecutivo de Ayuda dijo que es ''crítico'' educar a los latinos sobre los peligro de la trata de personas.



''Tenemos que darnos cuenta de que las víctimas... son nuestros vecinos, son aquellos que friegan los platos en el restaurante al que vamos o aquellos que están sirviendo las mesas'', afirmó.



Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el tráfico de personas genera anualmente 32 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el segundo delito más lucrativo después del narcotráfico.