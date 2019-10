Montaner hará documental sobre niños latinos

Ricardo Montaner anunció hoy que este año se 'estrenará' como cineasta y con su trabajo pretende denunciar los problemas comunes que afectan a los niños de Latinoamérica.



El cantante argentino-venezolano, quien es embajador de la Unicef, dijo que él mismo narraría un documental que tendrá una hora y media de duración.



''Me he tomado muy en serio la encomienda de Unicef y he estado enterándome de cada una de las realidades que viven nuestros niños y niñas en Latinoamérica para filmar este documental entre agosto y septiembre'', manifestó el cantautor en rueda de prensa.



El músico indicó que el trabajo fílmico estaría listo para exhibirse en los cines a partir de febrero del 2009.



Montaner sostuvo que los países latinoamericanos tienen problemas comunes como ''la desnutrición en Guatemala, la problemática de la niñez en Nicaragua, o la violencia intrafamiliar'' en la mayoría de los países del continente.



''Tenemos problemas comunes, ya sea en República Dominicana, en Venezuela, Colombia o en México y los vamos a denunciar y a proponer acciones'', afirmó.



En tono serio, el artista se preguntó ''¿cómo es posible que hayan niños que se mueran porque no llegan a tiempo una vacuna, que mueren por sarampión o varicelas, que sufren de parálisis por no tener una vacuna contra la polio o que no se desarrollan por falta de comida?''.



Montaner se encuentra en la República Dominicana donde se presentará en el anfiteatro Altos de Chavón, un emblemático aforo con capacidad para 6.000 personas localizado en La Romana, a 110 kilómetros al este de la capital.



''En ese escenario se han presentado estrellas como Frank Sinatra, por lo que siempre quise hacer un evento en República Dominicana en un escenario así de hermoso'', afirmó.



Montaner, que se consagró internacionalmente con la canción ''Tan enamorados'' nació en Argentina, a los siete años se mudó a Venezuela debido al trabajo de su padre y desde el 2001 vive en Miami.



En la actualidad organiza su nueva gira luego del éxito de álbum, ''Mejores canciones del mundo'', el número 15 de su carrera, en el que incluye canciones que marcaron distintas etapas de su vida.



El cantante dijo que a la par con la realización del documental, continuará su gira de un año por Estados Unidos, América Latina y España.