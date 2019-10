India con el END

Con la sencillez que le caracteriza, la cantante y compositora neoyorquina-puertorriqueña, cuyo verdadero nombre es Linda Bell Caballero mejor conocida como la India, bautizada por Celia Cruz como “La princesa de la salsa”; conversó muy amenamente con EL NUEVO DIARIO vía telefónica desde Puerto Rico.



Sus planes futuros en cuanto a la música, sus recuerdos de Tito Puentes y Celia Cruz, el origen de su nombre artístico y su próxima presentación este 17 de mayo en el Festival de la Salsa, fueron temas centrales en la conversación, para transmitírselos a ustedes.



Es la primera vez que la India se presenta en nuestro país, luego de tantos rumores que hace meses se desencadenaron sobre una supuesta presentación de la dueña de un virtuoso registro vocal. Ahora que la realidad venció a la ficción, ella misma nos cuenta sus impresiones.



“Me siento tan orgullosa, tan contenta y nerviosa, porque es la primera vez que voy a Nicaragua. He oído mencionar mi nombre a colegas que han viajado para allá (acá) y me dicen: ‘tienes que ir a Nicaragua, pues tienes fanáticas que te adoran y se identifican con tu música’, y para mí eso es mágico porque me siento como una niña”, aseguró emocionada.





Un repertorio muy a su estilo

El viaje por los temas de la India inicia en sus discos viejos, hasta llegar a sus nuevas creaciones musicales. Ella asegura que cada disco tiene un tema especial. “Yo voy a cantar todas las canciones que el público desee… todas las que pidan hasta que nos boten de la tarima --suelta risas--… Entregaré mi personalidad y mi cariño a todos los nicaragüenses”, afirmó.





Podrán reconocer temas como “Sedúceme”, “Mi mayor venganza”, “Me cansé de ser la otra”, “Traición”, “Sobre el fuego”, “Ese hombre”, “Costumbres”, “Dicen que soy”, por mencionar algunas.





Entre Tito Puentes y Celia Cruz

La artista se siente muy orgullosa por el cariño que Tito Puentes y Celia Cruz le profesaron, siendo esta última quien la bautizara de esta manera. “De ellos recibí un apoyo incondicional… trabajar con ellos fue algo maravilloso, y la verdad los extraño mucho”, manifestó con tono melancólico.



Pasando a otro campo de la vida de esta apasionada salsera, ciertamente nos intriga su nombre artístico, debido a que dista mucho de su nombre real. La abuela de Linda Bell Caballero le decía “India” desde pequeña. ¿Por qué? Entre risas, ella nos confesó que cuando niña tenía mucho más pelo que cuerpo, y además tenía los ojos grandes. “‘Es una india, es una india’, me señalaban. Era toda una india”, aseguró.



“Antes de despedirme, un abrazo, un besote grande, y a la juventud; y esperamos que ellos bailen y gocen en este gran Festival de Salsa, lleno de música; que además les aseguro, estará lleno de sabor”, concluyó la India.