Adiós a la Semana del Libro

Bibliotecarios de Managua celebraron el cierre de la Semana del Libro el domingo pasado en el Palacio Nacional, donde se firmaron convenios de cooperación entre el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) y los bibliotecarios de Managua.



Dicho convenio incluye entre varios proyectos la promesa de solicitar a la Asamblea Nacional la oficialización del 8 de noviembre como el día del bibliotecario en Nicaragua, y apoyo económico y en logística de las actividades, restauración preservación y equipamiento de documentos y libros históricos.





Homenaje a conductora del BiblioBus

Otro motivo de celebración fue el tributo que hizo la Asociación de Bibliotecarios Profesionales y Afines (Abipa) en conjunto con el INC, a la bibliotecaria alemana Elizabeth Zils.



Luis Morales Alonso, Director de INC, explicó que se rendía homenaje a la alemana por su larga trayectoria, y por ser la encargada del BiblioBus en Nicaragua.



“Es una conocida y reconocida mujer, a la cual se le ha hecho homenaje en la Universidad de Ingeniería (UNI), el Centro de Documentación de Puntos de Encuentro, y recientemente uno de parte del presidente de la República”, expresó Morales Alonso.





Libros más antiguos

Además se premió a los dueños de ejemplares nacionales más antiguos. Los tres primeros lugares correspondieron a la “Guía ilustrada de Nicaragua” de Tomás Allón, publicado en 1932; el “Reglamento de la Policía de la República de Nicaragua” de 1952; y la “Historia de Nicaragua” de Julio León Valle.