iPhone, un éxito

Los resultados de ventas conseguidos por iPhone en Europa han servido para que Apple se replantee la estrategia de venta de su teléfono táctil. Según informa el diario económico Cinco Días en su edición de hoy, la compañía de Steve Jobs está reconsiderando la vigencia de un modelo de venta basado en la exclusividad. En los seis países donde iPhone ha aterrizado, su distribución ha llegado de la mano de una única compañía con la que Apple fijaba un reparto de ingresos por ventas. Sin embargo, el modelo que ha funcionado en EU, donde AT&T sigue disfrutando de la exclusividad diez meses después del lanzamiento, no arranca en el resto de países donde iPhone se comercializa.





Los resultados de AT&T en EU imponen respeto: el 40% de los compradores de iPhone provienen de otras compañías o son nuevos, una cifra que fundamenta el hecho de que en Europa se siguieran los mismos pasos. Ni Telefónica --que lo vende en Reino Unido e Irlanda-- ni Deuttsche Telekom han conseguido esas cifras. Lo único cierto es que la exclusividad ha dado paso al fomento de la piratería.



Cinco Días asegura que la iniciativa de que iPhone deje de estar ligado a una marca en exclusiva no ha sido mal recibida por las posibles afectadas, las operadoras. En Latinoamérica Telefónica y América Móvil, firmes candidatas a hacerse con iPhone, contarían con algunas ventajas. Es cierto que perderían la exclusividad donde su dominio es apabullante, pero también tendrían su oportunidad en otros países donde la situación se invierte.



En España y en Italia iPhone llama a la puerta; sus retrasos se vinculan a que el teléfono de Apple debute con tecnología 3G. En Italia diversos medios aseguran que existe la posibilidad de que Telecom no sea la única que lo venda en exclusiva; algo que no ha sido desmentido por Apple, que asegura que los detalles del lanzamiento se darán en la presentación oficial.



Una de las soluciones que ofrece Cinco Días es que pueda ponerse en práctica un modelo intermedio en el que el operador que selle el acuerdo, pueda contar con unos meses de ventaja para vender en exclusiva el teléfono; luego, pasado el tiempo, iPhone podrá ser comercializado por todos los actores.





